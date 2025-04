Día Mundial del Parkinson: “Sabía que tenía la enfermedad, pero no lo aceptaba”

Así lo expresó Luis Orlandi médico y paciente desde hace 15 años, quien relató su experiencia en Noticiero 7. El neurólogo Miguel Jacobo también habló sobre esta enfermedad.

En el Día Mundial del Parkinson, Noticiero 7 dialogó con dos profesionales de la salud: el neurólogo Miguel Jacobo, quien detalló algunos aspectos de la enfermedad y los tratamientos, mientras que la perspectiva del paciente la brindó el médico generalista y ruralista Luis Orlandi.

“Ha medida que avanza configura una serie de signos y síntomas que en muchos pacientes genera discapacidad”, expresó Jacobo y que “no menos de 10 millones de personas lo padecen en la actualidad. En el 2040 habría unos 25 millones de personas que lo padezcan”, resaltó sobre el incremento de los pacientes hacia el futuro.

Una de las claves para tratar este tipo de enfermedad, y otras neurológicas, es: “Realizar un diagnóstico precoz para mejorar calidad de vida, sobre una enfermedad que hoy es incurable”, detalló Jacobo.

En la actualidad el parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa por detrás del Alzheimer.

El neurólogo también habló sobre otros aspectos de esta dolencia y su tratamiento, no solo el farmacológico, sino también haciendo hincapié sobre el lado del acompañamiento humano del paciente.

“Hay que desarrollar aspectos no farmacológicos. Se sabe que hay una predisposición genética junto a factores ambientales, los que generan daños en células cerebrales rompiendo la circulación de la dopamina”, señaló el neurólogo.

“Tenemos elementos para tratar los síntomas de parkinson, pero no todos. Hay síntomas elocuentes o motores y síntomas o signos no motores que se presentan con mucho tiempo de antelación a los motores”, medicina que sirve para mitigar la enfermedad pero que: “Hay que desarrollar métodos no farmacológicos para ayudar en la calidad de vida y en eso están los kinesiólogos, psicólogos y nutricionistas. Un equipo interdisciplinario”, enfatizó Jacobo.

“Sabía que tenía la enfermedad, pero no lo aceptaba”

Quien también brindó su testimonio en esta jornada fue Luis Orlandi, médico generalista y rural, quien también es paciente desde hace 15 años.

Orlandi se enfocó en brindar su punto de vista como paciente y lo que genera en los demás: desde el entorno familiar hasta las reacciones de personas en situaciones cotidianas, cuando ven a una persona con esta afección.

“Todas las enfermedades tienen su lado que se lo puede tratar médicamente y también es importante la parte psicológica del paciente”, refirió Orlandi sobre todo en situaciones como el tiempo que puede llegar a tomarse un paciente para ingresar a un automóvil: “Hay que tener en cuenta la rigidez, que por ejemplo, provoca el parkinson”.

Agregó que: “Este tipo de patología lo hace muy vulnerable y se siente inhibido (el paciente), muy mirado con temores, esto produce angustia lo que da paso a la depresión”, destacando esto último como un factor muy importante a tener en cuenta en el tratamiento del paciente.

“Mucha gente se esconde de los síntomas, le da vergüenza los familiares también no suelen querer acompañar por la vergüenza”, destacó Orlandi y resaltó: “Hay que tomarlo con humor y el amor es fundamental. Tratarlo como algo que nos toca vivir y que tenemos una buena expectativa de vida en comparación a otras. Entonces a los años por vivir hay tomarlos con mucha fortaleza”, expresó el médico y paciente.

“A mí me la diagnosticaron los chicos del grupo parroquial. Mientras rezábamos el padre nuestro me dijeron ´porque tiembla tanto`, y yo sabía que tenía la enfermedad, pero me negaba a aceptarlo”, y agregó con respecto a su experiencia atendiendo pacientes: “Atendí muchos pacientes con parkinson y no pensé que me podía tocar a mí”, concluyó.