"Muy cruel": el mensaje que recibió Juana Repetto luego de confirmar su separación

La actriz eligió dar la cara luego de que se filtrara la información en un programa de TV y algunos usuarios en las redes sociales fueron lapidarios.

Hoy 09:42

Juana Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto y hubo sorpresa entre sus seres queridos.

Sin embargo, para sus seguidores esto era algo que tarde o temprano sucedería, ya que él pasaba mucho tiempo en el exterior dando clases de snowboard.

En medio del dolor, la actriz grabó un mensaje para dar algunos detalles y recibió un comentario hiriente que le recordó viejas épocas.

En medio del dolor por la separación, a la influencer volvieron a acusarla de no cuidar su higiene personal. “Lavá tu pelo, primer síntoma de depresión”, le dijo una usuaria.

Hacía tiempo que la actriz no recibía mensajes de este tipo. La peor etapa había sido tras el nacimiento de Belisario, su segundo hijo. En ese entonces, la enloquecían con frases terribles sobre su cuerpo, y hasta la acusaron de haber enviado a su hijo más grande, Toribio, sucio al jardín.

Este viernes, muchos usuarios también mencionaron el día que una chica le avisó por Instagram que Graviotto le escribía por privado. “Alto gato que me chamuya por mensaje directo”, le advirtió.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto grabó varios videos para contar cómo se siente tras la ruptura con Sebastián Graviotto, a quien consideraba el hombre de su vida. “Está medio país dándome su pésame, y no es real, no estoy llorando deprimida”, lanzó.

Por eso, explicó cuál fue el motivo por el que decidieron terminar: “Lamento que esta separación no sea tan jugosa, no pasó nada más que esto: dos personas que no funcionaban bien como pareja, nada más. Estoy convencida de que esta decisión es lo mejor para los chicos. Para que ellos estén bien, nosotros tenemos que estar bien. Lo estamos haciendo de la mejor manera posible, siempre poniendo el foco en ellos, con mucho amor y firmeza, dejando de lado nuestras diferencias”.

Por último, agradeció el apoyo de quienes la quieren: “Es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración. Se cae todo lo que uno deseó e idealizó. Les quiero agradecer por estar del otro lado”.