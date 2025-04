Un conductor perdió el control y terminó chocando dos autos estacionados

El conductor argumentó que un vehículo intentó encerrarlo, lo que lo obligó a realizar una mala maniobra.

Hoy 10:11

Un accidente múltiple en el barrio porteño de Caballito terminó con tres vehículos destrozados.

El siniestro se produjo esta mañana en la intersección de la avenida Ángel Gallardo y Olaya, en donde un conductor dio un “volantazo”, perdió el control y chocó contra dos autos estacionados.

Según las primeras informaciones, el hombre circulaba en una Ford EcoSport por Ángel Gallardo cuando tuvo que volantear hacia la izquierda, lo que lo llevó a estrellarse primero contra una Volkswagen Surán y luego, contra un Chevrolet Cruze.

El conductor alegó que otro vehículo intentó encerrarlo, obligándolo a realizar la brusca maniobra.

La Surán sufrió un fuerte impacto en su costado izquierdo. El Cruze, por su parte, fue arrastrado varios metros por la EcoSport, terminando con la parte trasera abollada.

El vehículo que protagonizó el siniestro activó sus airbags debido al impacto y terminó con la parte delantera destruida.

“Amigo, no, disculpa. Fue un auto que me interceptó, perdí el control... No ha pasado nada. Me siento un poquito mal porque estoy con un dolor de cabeza ahora”, alcanzó a decir el hombre, ciudadano venezolano, en diálogo con el canal. Evitó hacer mayores declaraciones.

Fuentes policiales confirmaron que dispuso la realización de un test de alcoholemia al conductor. Además, los dos autos estacionados no tenían ocupantes, por lo que no se registraron lesionados.

Según confirmaron las fuentes, la cámara más cercana en la zona no captó la secuencia, por lo que no habrían imágenes respecto a cómo sucedió.