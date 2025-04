El emotivo tributo a Freddie Mercury que hicieron Brian May y Benson Boone en Coachella

El tributo se convirtió en uno de los momentos más comentados de Coachella 2025, no solo por la calidad del cover, sino por el regreso de May a los escenarios tras superar un problema de salud.

Dar saltos mortales en el escenario es el sello de cada actuación de Benson Boone, el joven cantante estadounidense que alcanzó la fama con el tema “Beautiful Things”. Aclamado por la crítica como una promesa del pop-rock actual, el artista de 22 años se aseguró de que nadie olvidara su primera actuación en Coachella al llevar al escenario al legendario guitarrista de Queen, Brian May, para una interpretación conjunta de “Bohemian Rhapsody” que hizo vibrar a la multitud.

El inesperado tributo a Freddie Mercury se convirtió en uno de los momentos más comentados del primer día de Coachella 2025, no solo por la calidad del cover, sino también por el regreso de May a los escenarios tras superar un problema de salud.

El homenaje a Queen

La emocionante performance se produjo hacia el final del set de 11 canciones que llevó Boone para su debut en el festival. En un gesto de respeto y admiración hacia la banda británica, Benson apareció en escena luciendo una capa de armiño, similar a la que Freddie Mercury utilizó durante la gira de despedida de Queen en 1986.

La imagen evocó de inmediato al inolvidable líder del grupo y preparó el escenario para uno de los momentos más emotivos de la noche.

Boone se sentó al piano para interpretar la intro de la canción de 1975. Cuando llegó el famoso solo de guitarra, Brian May emergió desde debajo del escenario sobre una plataforma, con su emblemática guitarra roja, desatando la euforia de los espectadores.

Tras ejecutar el solo, May desapareció momentáneamente de escena, solo para reaparecer y terminar la canción junto a Boone, quien en un momento incluso saltó por encima de la cabeza del guitarrista mientras éste seguía tocando.

May también permaneció en el escenario para acompañar a Boone en el último tema de su set: “Beautiful Things”, la exitosa balada que catapultó al joven cantante a la fama mundial a principios de 2024.

La aparición de Brian May fue especialmente significativa por motivos personales. El guitarrista, de 77 años, había sufrido un accidente cerebrovascular menor en septiembre del año anterior, que le hizo perder temporalmente el control de su brazo izquierdo.

“Ha sido un poco aterrador”, confesó en un video publicado en su cuenta de Instagram el 4 de septiembre de 2024, aunque también aseguró que se estaba recuperando.

Tras ese susto de salud, el guitarrista se mostró entusiasmado de participar en Coachella con Boone, a quien le dio el sello de aprobación como promesa del pop rock.

“¿Nos vemos felices? ¡Voy a atesorar este momento en el avión con @bensonboone – un verdadero prodigio de 22 años!”. Luego añadió: “Estoy orgulloso y feliz de decir que ahora somos oficialmente amigos”.

El debut de Boone en Coachella no solo estuvo marcado por su inesperado dueto con una leyenda del rock, sino también por el anuncio de su segundo álbum de estudio.

Frente a miles de asistentes, el vocalista y acróbata reveló que su nuevo trabajo se titulará American Heart y saldrá a la venta el próximo 20 de junio. Además, estrenó en vivo el tema que da nombre al disco, una canción con influencias del rock de raíces estadounidenses, a lo Bruce Springsteen.

¿Quién es Benson Boone?

La carrera de Benson Boone ha sido meteórica. En solo tres años pasó de ser una sensación en TikTok a presentarse en los escenarios más importantes del mundo. Su historia comenzó de forma inesperada: durante una batalla de bandas en su escuela secundaria, un amigo le pidió tocar el piano y, ante la ausencia del cantante original, Boone asumió el rol principal.

“Es como si hubiera desbloqueado algo que no sabía que tenía”, recordó en una entrevista con MTV. “Fue la mejor sensación de mi vida”.

En 2021, Boone audicionó para American Idol con una emotiva versión de Punchline, de Aidan Martin. Aunque el jurado quedaba impactado con su voz en cada edicición del programa, él decidió abandonar el show antes de llegar al Top 24. “No quería que la gente dijera que ‘American Idol’ fue lo que me hizo famoso. Quiero que me conozcan por mis canciones”, explicó más tarde en The Zach Sang Show.

Tras su salida del reality, fue fichado por Night Street Records, el sello de Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, y en 2024 fue telonero de Taylor Swift durante una de las fechas del Eras Tour en Londres.