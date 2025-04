Daniel Noboa ganó el balotaje y fue reelecto presidente de Ecuador

El actual mandatario venció a la candidata correísta Luisa González, quien no reconoció su derrota y pidió un recuento de los votos.

Hoy 23:47

El presidente Daniel Noboa logró la victoria en la segunda vuelta celebrada este domingo en Ecuador. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 90,93 % de las actas escrutadas, el mandatario obtuvo 55,92 % de los votos válidos, mientras que su contrincante, la candidata correísta Luisa González, alcanzó 44,08 %. De esta manera, Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), obtiene un mandato completo para el período 2025-2029, tras haber asumido el poder en 2023 mediante elecciones anticipadas.

“Esta victoria ha sido histórica, una victoria de más de 10 puntos”, declaró Noboa ante la prensa en su casa en el balneario de Olón.

Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, afirmó que “la autoridad electoral considera que el binomio ganador” corresponde al liderado por Noboa.

“Nuestra sincera felicitación a quienes se han hecho merecedores de la confianza del pueblo ecuatoriano”, agregó.

Entretanto, Luisa González cuestionó los resultados de la segunda vuelta presidencial, pidió un recuento de votos y solicitó la apertura de urnas, al considerar que existen dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

“Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad”, expresó González desde Quito, en un mensaje dirigido a sus seguidores y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata, respaldada por el ex presidente Rafael Correa, aseguró que no reconocerá los resultados mientras no se revise el conteo.

Esta es la segunda vez que Noboa derrota al correísmo –ya lo hizo en el 2023– y es la tercera vez consecutiva que el movimiento del ex presidente Rafael Correa, condenado por corrupción y refugiado en Bélgica, pierde las elecciones en Ecuador. Antes, la Revolución Ciudadana perdió en 2021 y en el balotaje de las elecciones anticipadas, tras la disolución del congreso dispuesta por Guillermo Lasso.

La autoridad electoral reportó que la participación ciudadana se ubicó en alrededor de 83% del padrón de 13,7 millones de electores habilitados. Asimismo, se registraron 6,71% votos nulos y 0,65% votos en blanco.

La jornada de votación transcurrió con normalidad en la mayor parte del territorio nacional. Las Juntas Receptoras del Voto abrieron a las 07:00 y atendieron a los sufragantes hasta las 17:00, cumpliendo las diez horas reglamentarias de votación. A las 08:00, más del 95% de mesas ya se habían instalado con “absoluta normalidad”, informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Para el mediodía, la afluencia de votantes fue significativa: hacia las 13:00, el 41% de los electores ya había ejercido su voto, lo que anticipaba una participación final similar a la de la primera vuelta de febrero (82% del padrón).