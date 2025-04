"No importa lo que pase hoy y mañana, sino que entramos en el trimestre soñado de Argentina"

Así lo expresó Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama, a propósito del levantamiento del cepo cambiario que comienza a regir hoy.

Hoy 08:23

No es un lunes más para la economía Argentina. Los mercados deberán hacer frente hoy a una novedad de relevancia, como es el levantamiento parcial del cepo cambiario por parte del Gobierno Nacional. El licenciado Osvaldo Granados analizó esta novedad durante su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama.

"Uno pensaba que iba a haber otro mercado cambiario por los anuncios que había hecho Caputo, que hizo dejar de liquidar a los exportadores y por ende el Banco Central se la pasó perdiendo dólares", dijo.

Para Granados, "no importa lo que pase hoy y mañana, sino que entramos en un trimestre soñado para la República Argentina, con la exportación de soja y maíz. Va a estar presionado por la gente que pone dólares en el mercado. ¿Pero a qué precio? Va a estar complicado. Van a administrar la liquidación los exportadores para no llevar ellos al piso el dólar, porque no les conviene. Con el dólar blend en definitiva llegaron a tener un mejor tipo de cambio, a $1135".

"El problema, si el dólar se empieza a mover, son los precios. En Argentina la gente sueña con dólares y frente a esto es probable que si el dólar sube se remarque. Hay un gran apoyo de los empresarios y sectores industriales, pero después cada uno actúa según lo que consideran beneficioso", apuntó el especialista.