Los Piojos anunciaron el último show de su regreso y prometen un adiós inolvidable

La banda liderada por Andrés Ciro Martínez informó que el 24 de mayo cerrará su esperado reencuentro en el Parque de la Ciudad.

Hoy 11:13

Cuando Los Piojos anunciaron su regreso a los escenarios después de 15 años, no fue solo una noticia: fue una llamarada emocional que cruzó generaciones. Desde aquel adiós en el Estadio Monumental en 2009, su ausencia se había vuelto mito, y su vuelta, en diciembre pasado, un reencuentro multitudinario, visceral, cargado de memoria. Ahora, cuando el cariño todavía ocupa los corazones de sus fans, llega el anuncio que nadie quería leer, pero todos esperaban: el 24 de mayo será el último show del reencuentro, un cierre pactado desde el inicio que promete ser inolvidable para todas los fanáticos que los siguen sin importar su edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El posteo apareció pasadas las siete de la tarde y bastaron unas pocas líneas para desatar una nueva revolución piojosa. En la cuenta oficial de Los Piojos, el mensaje fue claro y emotivo: “El 24 de mayo cerramos este reencuentro Piojoso. No se preocupen. No pasarán 15 años para vernos de nuevo. Tampoco nos peleamos. Simplemente como dijimos desde un principio esta reunión era por un tiempo. Y hasta que nos volvamos a juntar, nos despedimos el próximo 24/5 en el Parque de la Ciudad en Capital Federal”. Debajo, un cartel oscuro, eléctrico, con una figura de infinito y el nombre del lugar como un grito: Parque de la Ciudad.

Ese día marcará el fin de una etapa que fue tan inesperada como emocionante. Porque el regreso de Los Piojos no fue solo un evento musical: fue un fenómeno emocional, un reencuentro colectivo con la adolescencia, con los amores viejos, con los recitales épicos que marcaron una época. Desde su despedida en 2009 con aquel inolvidable show en River Plate, miles de fanáticos esperaron en silencio una señal. Y llegó.

Todo comenzó, casi sin querer, el 9 de septiembre de 2023. Aquella noche, en un recital de Ciro y Los Persas en el estadio de Vélez, Andrés Ciro Martínez sorprendió al público al invitar a Piti Fernández al escenario. Juntos interpretaron “Bicho de ciudad” y “Pacífico”. Fue apenas un instante, pero bastó para encender la chispa. El regreso era posible. Los rumores crecieron hasta volverse realidad.

La confirmación oficial del regreso fue recibida como un estremecimiento. En diciembre y luego en enero de este año, la agrupación concretó su vuelta con una serie de recitales imponentes en el Estadio Único de La Plata, ante casi 50.000 personas. La banda repasó sus clásicos, desde “Te diría” hasta “Babilonia”, en una noche cargada de emoción, fuego y nostalgia. Cada canción fue un eco de otras épocas, pero también una celebración del presente.

La gira continuó en festivales de peso: Cosquín Rock y Quilmes Rock, donde se presentaron ante multitudes que volvieron a cantar cada tema como si el tiempo no hubiese pasado. Fue una secuencia de varios shows inolvidables que reafirmaron el lugar único que la banda liderada por Martínez ocupa en el corazón del rock argentino.

Pero este regreso no fue completo. Uno de los integrantes históricos, el bajista Micky Rodríguez, decidió no formar parte de esta etapa. En su lugar se incorporó Luciana Valdés, conocida como Luli Bass, quien aportó una nueva energía sin alterar el espíritu piojoso. Sin embargo, su presencia, lejos de generar rechazo, fue celebrada por los fans que siguen a la agrupación.

El 24 de mayo no será solo una fecha en el calendario. Será una ceremonia al ritmo de guitarras eléctricas, donde miles de voces volverán a corear esas canciones que acompañaron a varias generaciones. Los Piojos no se despiden del todo, solo cierran un ciclo que volvió a latir con fuerza. Lo dijeron ellos mismos: “No se preocupen. No pasarán 15 años para vernos de nuevo”.