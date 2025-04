"El Gobierno quiere engordar al Banco Central para que pueda aguantar cualquier situación grave"

Así lo expresó para Radio Panorama en su columna de este martes el licenciado Osvaldo Granados, a propósito de las declaraciones de Javier Milei exhortando al campo a liquidar sus cosechas ante el inminente regreso de las retenciones.

Hoy 08:28

Este martes, Osvaldo Granados se refirió a la actualidad económica del país el día después del levantamiento del cepo cambiario y con el reciente desembolso de fondos provenientes del Fondo Monetario Internacional, pero además del Banco Mundial y el BID.

Granados señaló que un informe de Marina del Poggeto habla que los fondos que llegaron al Estado ascienden en total a 30 mil millones de dólares. "Frente a esto la idea es que los cerealeros liquiden. Que no especulen a que el dólar suba, ya que los más grandes tienen espalda para hacerlo porque son los exportadores. El gobierno le advirtió que tienen que liquidar porque las retenciones vuelven. Ante esto el campo dijo que lo están presionando. Lo que pasa es que quieren engordar al Banco Central para aguantar cualquier situación grave. Que tenga respaldo para resistir. Apurando al sector, puede llegar a tener 38 mil millones de dólares, lo que significaría un superavit importante".

Por otra parte, el especialista advirtió que para Argentina, es importante mantener el riesgo país debajo de mil ya que de lo contrario "no jugará en primera".

"Hay una tabla posiciones hecha por varios bancos y Argentina con un riesgo arriba de mil, no estaba jugando en primera. Esta tabla es importante porque si no estás en primera hay bancos que no te pueden prestar más plata. En el exterior, dicen que Argentina trata de llegar a una macro normal como la de Chile, Perú y Uruguay, pero va a llevar tiempo porque hay que cambiar la cabeza de la gente, esto es como un alcohólico que recién deja de tomar, va a tener que hacer un esfuerzo para dejar de pensar que el dólar es la única moneda que le sirve al país", dijo.

Finalmente, se refirió a los datos del INDEC y del ministerio de Trabajo, que arrojaron números negativos en torno al empleo registrado. "Nueve millones de personas que no aportan significan que no se le va a poder dar una cifra regular a los jubilados. Hay que hacer una reforma labural como el del sindicato de la construcción. Si no se consigue que algunos millones de personas aporten, va a ser imposible. Sin la reforma laboral no se puede conseguir una reforma jubilatoria".