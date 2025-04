Johnny Depp vuelve a Hollywood tras 5 años de ausencia

El actor protagonizará una película junto a Penélope Cruz, marcando su retorno a Hollywood luego de las controversias por su divorcio de Amber Heard.

Hoy 09:47

La industria cinematográfica recibió con sorpresa el primer vistazo de Johnny Depp en su regreso a las producciones de Hollywood después de un largo alejamiento. La película "Day Drinker", producida por Lionsgate, marca el fin de un período de cinco años en que el actor estuvo alejado de los grandes estudios norteamericanos.

Un papel misterioso para un regreso esperado de Johnny Depp

La cinta, que ya comenzó su rodaje en España, reúne nuevamente a Depp con Penélope Cruz, con quien trabajó anteriormente en éxitos como "Blow", "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" y "Murder on the Orient Express". El thriller está dirigido por Marc Webb y cuenta con un reparto que incluye también a Madelyn Cline, Manu Ríos, Aron Piper, Juan Diego Botto y Anika Boyle.

En "Day Drinker", Depp interpreta a Kelly, un enigmático pasajero a bordo de un yate privado que se cruza con una bartender interpretada por Madelyn Cline. Ambos personajes terminan involucrados con una figura criminal, papel que asume Cruz, desencadenando conexiones inesperadas entre los tres.

Johnny Depp y Penelope Cruz

Este proyecto marca una diferencia con los trabajos que Depp realizó en los últimos años, como el drama de época francés "Jeanne du Barry" o su labor como director en "Modi: Three Days on the Wing of Madness", producciones europeas alejadas del circuito comercial al que ahora regresa.

La reivindicación tras la tormenta mediática

El regreso de Depp al cine comercial estadounidense ocurre después de años marcados por controversias derivadas de su turbulento divorcio de Amber Heard y un fallo judicial en el Reino Unido que provocó su desvinculación de la franquicia "Fantastic Beasts" por parte de Warner Bros en 2020.

"Day Drinker" es producida por Thunder Road, con Basil Iwanyk y Erica Lee al frente, junto a Adam Kolbrenner y Zach Dean, quien también escribió el guion original. La producción ejecutiva está a cargo de 30WEST, compañía que colabora por segunda vez con Lionsgate después de "Power Ballad", comedia musical dirigida por John Carney con Paul Rudd y Nick Jonas.