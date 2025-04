Pablo Martel: "Vamos a cuidar y defender la plaza de Güemes"

En dialogó con Radio Panorama el entrenador compartió sus emociones luego de dejar Sarmiento de La Banda, para asumir el difícil desafío de levantar al Gaucho en la Primera Nacional.

Hoy 11:47

Tras la confirmación de su regreso a Güemes, Pablo Martel dialogó con Radio Panorama y compartió sus emociones luego de dejar Sarmiento de La Banda, equipo en el que había arrancado la temporada en el Federal A, para asumir el difícil desafío de levantar al Gaucho en la Primera Nacional.



"No ha sido una decisión fácil, uno quiere mucho a Sarmiento. En este poco tiempo le agarré cariño al club, la familia también. Pasamos hermosos momentos, algunos sinsabores también, pero tengo la mejor de las ondas con los dirigentes", expresó Martel, dejando en claro el respeto por la institución bandeña.



Además, sobre su salida de la institución bandeña agregó: "Existía la cláusula de salida por categoría superior que se podía ejecutar en cualquier momento. Los dirigentes tuvieron muy buena predisposición, me manifestaron su cariño y me trataron muy bien, eso hay que recalcarlo".



El corazón tira: Martel vuelve a su casa

"Güemes ocupa una gran parte de mi corazón, pasé las mayores alegrías futbolísticas como entrenador. Conozco bastante al club y eso va a ser una ventaja", sostuvo el DT, recordando su exitoso ciclo anterior al mando del equipo santiagueño.



El flamante DT de Güemes, fue sincero sobre el momento que atraviesa el equipo: "La situación amerita trabajar y ocuparse mucho. Los números no son buenos y hay que hacerse cargo. Se va a pelear el descenso, no hay que pensar en otra cosa que en sacar a Güemes de esa zona. Va a ser difícil, pero confío en el cuerpo técnico y en el plantel. Lo estuvimos analizando y aceptamos este desafío. Vamos a cuidar y defender la plaza", remarcó.



Martel también habló de su primer objetivo inmediato: "Tenemos que recuperar la confianza del plantel, que está golpeado anímicamente. No ha podido ganar en casa, y eso se siente. Hay que hacer de la Isla una fortaleza. Lo primero que vamos a plantear es que hay un objetivo claro: mantener a Güemes en la categoría. Queremos ganar el primer partido y que el equipo vuelva a creer en sí mismo", cerró con firmeza.

