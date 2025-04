Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían separado luego de tres años de relación

La modelo y el polista habrían tomado la decisión de poner fin a su vínculo amoroso

Hoy 19:48

Casi cuatro años atrás, la relación de Zaira Nara y Facundo Pieres comenzaba en medio de un gran escándalo, este vínculo arrancaba con el fin de una amistad de años: Paula Chaves, expareja del polista, se distanció de Zaira a causa de este romance. Ahora, años después de todo esto, la pareja habría tomado la decisión de separarse definitivamente, no es menor recordar que a los cuatro meses de relación también habían terminado, sin embargo, a las pocas semanas volvieron a apostar por el amor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esto lo contó Santiago Riva Roy al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live). Fiel al estilo del programa lo dieron como un enigmático, dando algunas pistas sobre la pareja con la intención de que sus seguidores lo puedan adivinar. “Esto es festival Cannes, esto son euros, dólares, avión privado, es millo millo, sin grasa”, comenzó diciendo Santiago y al escucharlo Pepe Ochoa, conductor del programa, arrancó con las preguntas.

“No, pero tiene la grasita cerca, la salpica la fritura, pero ella es fina”, respondió a si en algún momento de la vida habían sido grasas y apuntó contra Wanda Nara, la hermana de Zaira, a quien en más de una ocasión la acusaron de esto. Sobre el inicio del romance dijo: “Fue escandaloso, rompió códigos, una tataniada o una amistad que se quebró”.

Todavía sin revelar el nombre de la dupla, contó de quién de la decisión de poner fin a la relación. “Fue de ella. No quería viajar tanto, él está más metido que ella. Ella así está bien y no quiere viajar tanto, hay una distancia y un reclamo de ‘viaja más seguido, te pago todo, te pongo en business’ y ella qué dice ‘pará, tengo mis proyectos, mi familia, mi laburo y así estoy bien’”.

Al parecer esto no es todo, sino que Pieres tendría ganas de dar un paso más en el vínculo, pero Nara no: “Él está más a fondo: ‘casa juntos, tengamos un baby’ y ella más ‘pará, yo ya tengo mis babys, yo así estoy bien’”, relató Riva Roy. No hay que olvidar que él compró un terreno en Punta del Este valuado en 1,8 millones de dólares en el barrio privado El Secreto y durante las vacaciones de verano estuvieron en la búsqueda de muebles para la propiedad.

“El viernes se separaron. Esta fuente me dijo ‘andá a fondo, quisas te lo niegan porque se deben una charla en estos días, pero están separados’. Si en septiembre él vuelve de su gira internacional y vuelven, es otro tema”, contó acerca de cuando se dio la separación y no descartó una tercera vuelta.

Finalmente, reveló de quién estuvo hablando todo este tiempo: “Se trata de Zaira Nara y Facundo Pieres. Ella viajaba todo el tiempo a verlo, él le pide que cada 21 días viaje, le paga el pasaje en business, él es un jugador de élite y no puede volver, pero ella está a full con su laburo. No hay proyecto bebé, no hay intenciones de vivir juntos y ella cortó“.

Hasta el momento ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto de la separación, actitud que es común en la menor de las hermanas Nara. La última vez que se los vio juntos fue en el mes de febrero. La pareja y los dos hijos de la modelo, Malaika y Viggo Von Plessen, viajaron a Estados Unidos para festejar el cumpleaños de su hijo menor en los parques de Disney. Por otro lado, comenzó a circular el rumor de que la pareja había decidió comprometerse luego de que un anillo dorado apareciera en el dedo anular de la mujer y nunca hicieron mención de este posible compromiso.