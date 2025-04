Martina fue eliminada de Gran Hermano y recibió una dura noticia tras dejar la casa

La ex participante se despidió del reality en medio de un fuerte conflicto interno y, horas después, se enteró del fallecimiento de su abuela, a quien saludaba en cada gala.

Hoy 22:06

Martina Pereyra fue eliminada este domingo de Gran Hermano (Telefe) en una gala cargada de tensión y emociones. Su salida no solo dejó un conflicto interno en la casa, sino que también vino acompañada de una noticia devastadora: el fallecimiento de su abuela, con quien tenía un vínculo muy cercano.

La información fue revelada por Lucho Loccisano en el stream Menta Granizada. Según relató, Martina se enteró de la triste noticia poco después de su eliminación y se mostró profundamente afectada. Estaba alojada en un hotel y, debido a su estado emocional, no tenía previsto asistir al debate con Santiago del Moro. “Me acaban de confirmar, 99,9 por ciento seguro, que Martina hoy no va al debate. Se enteró lo de la abuela y está muy mal en este momento”, comentó Loccisano.

El vínculo con su abuela era conocido por los seguidores del programa. Martina la saludaba en cada gala, le dedicaba palabras y hasta había pedido un “congelado” para reencontrarse con ella. Según Locho, la familia tomó la decisión de no informarle antes del fallecimiento, algo que consideró acertado: “Excelente decisión de la familia y estoy totalmente de acuerdo”.

Pese a la conmoción, Martina sí asistió finalmente al debate y habló con serenidad sobre lo ocurrido: “Estoy bien. Fue un shock hoy cuando me lo contaron, pero fue decisión de mi familia. Lo entiendo y lo comparto. Todavía siento que no caí”.

Pero la emoción no terminó allí. La eliminación de Martina también expuso una traición dentro del juego. Santiago “Tato” Algorta, líder de la semana y su aliado más cercano, decidió no salvarla de la placa, lo que selló su destino frente a Catalina Gorostidi. “Soy más pelot…, la casa me votó por estar al lado de él y él me regala en placa. Me peleé con Lourdes por defenderlo”, le confesó Martina a Juan Pablo antes de abandonar la casa.

Una vez que Martina cruzó la puerta, se desató el escándalo. Chiara, Lourdes, Ulises y Catalina enfrentaron a Tato con ironías y enojo. “Qué buena jugada la del líder, eh”, lanzó Chiara. Lourdes fue más directa: “Ahí está, andá sacando de a una, así te quedás con Lucecita que le tenés tantas ganas, alzado de m...”. Chiara remató: “El gran estratega, sacó a la que más lo quería”.

Con una eliminación cargada de emociones, un dolor familiar profundo y una traición inesperada, Martina dejó la casa pero no el drama, que sigue encendiendo a los fanáticos del reality.