Gran Hermano: Eugenia enfrentó a Ulises y lo dejó en su lugar

La casa atraviesa momentos tensos tras la salida de Martina y la santiagueña se posiciona con fuerza.

Hoy 22:18

La convivencia en la casa está más picante que nunca. Luego de la salida de Martina, el ambiente se volvió aún más tenso y los cruces entre los participantes no se hicieron esperar. Esta vez, Eugenia y Ulises protagonizaron un fuerte enfrentamiento que dejó a todos hablando.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando Ulises insultó a Eugenia, llamándola "burra", lo que provocó la inmediata reacción de la santiagueña, quien no se quedó callada y respondió con firmeza.

"No me enseñes nada, no seas soberbio, tienes 27 añitos, papi. Te falta tomar mucha sopa", lanzó Eugenia, con una mezcla de ironía y carácter que sorprendió a todos. A pesar de los intentos de Ulises por imponerse, ella no retrocedió.

"No te voy a dar pie, Ulises", agregó, dejando en claro que no piensa seguirle el juego. Y remató con una advertencia contundente: "Conmigo no te hagas el malo porque no te va a ir bien".

El conflicto dejó al descubierto las tensiones que atraviesan los participantes y posicionó a Eugenia como una de las voces más fuertes dentro de la casa.