“Hay mucha gente nerviosa”, dijo Viviana Canosa luego de denunciar a Costa y Lizy Tagliani

La periodista tuvo un mano a mano con Jorge Rial luego de formalizar su denuncia en Comodoro Py.

Hoy 22:26

Viviana Canosa visitó el programa de Jorge Rial, «Argenzuela», por C5N. La entrevista se dio en el contexto de la denuncia que presentó Canosa en Comodoro Py junto con su abogado, donde acusa a Costa y Lizy Tagliani de formar parte de una red de trata de menores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Me dijeron que me iban a embarrar. No llegaba bien al miércoles. Esta información trasciende a Lizy Tagliani", sostuvo Viviana Canosa, en contacto con Jorge Rial en C5N, al confirmar por qué adelantó su presentación en Tribunales.

"Todo empezó como un chisme de peluquería, pero hay gente muy nerviosa", agregó la animadora, respecto de la denuncia presentada en Comodoro Py. Y añadió: "Trataron de ensuciarme la cancha. Lo toman como una extorsión. Esto es un despelote, tienen el cul… sucio… Me la estoy jugando".

Tiempo después, la conductora de El Trece admitió que la denuncia hecha es "muy grave". "No estoy haciendo esto por rating. Voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo la conductora.

"Me quisieron tirar el poder por la cabeza. Mi preocupación es la trata de personas. Puntualmente, no hay gente de la política. Conté en la justicia lo que puedo comprobar", continuó y criticó las declaraciones, por ejemplo, de Beto Casella, La Negra Vernaci, entre otros a favor de Lizy.

Por su parte, el abogado confirmó que formularon la denuncia y dijo que hay "gente del medio artístico" involucrada en la presunta trata de personas. "Se aportaron datos, pero hay secreto de sumario", recalcó.

Viviana Canosa y la denuncia contra Lizy Tagliani y Costa

En las últimas horas, Viviana Canosa hizo gravísimas acusaciones contra Lizy Tagliani y Costa, asegurando que están involucradas en una red de trata de menores.

"Todo lo que estoy diciendo, tengo pruebas, videos, papeles. Y voy a ir a Comodoro Py. Me avisan que los chicos tendrían menos de 14 años. También me hablaron de una tal Dalma que viviría en Pilar, que sería la que recluta a los menores", dijo Canosa.