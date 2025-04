Lionel Messi cumplió el sueño de 23 niños con enfermedades críticas en una experiencia inolvidable

Junto a Inter Miami CF, Royal Caribbean y Make-A-Wish, el ídolo argentino fue parte de un emotivo encuentro en el Chase Stadium.

En una jornada cargada de emoción y esperanza, Lionel Messi y sus compañeros de Inter Miami CF cumplieron el sueño de 23 niños con enfermedades críticas, en el marco de una iniciativa conjunta con Make-A-Wish y Royal Caribbean.

Un viaje de ensueño que comenzó en alta mar

Todo comenzó el 12 de abril en Miami, cuando las familias embarcaron a bordo del Icon of the Seas, el imponente crucero de Royal Caribbean, como parte del programa multianual “Wishes at Sea”. Allí recibieron un trato VIP con atención personalizada, actividades especiales y momentos únicos pensados para cumplir los deseos de cada niño.

Un día mágico en el Chase Stadium con Messi y las estrellas del fútbol

La experiencia culminó en el Chase Stadium, donde los niños fueron recibidos como verdaderas estrellas por Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y el resto del plantel de Inter Miami. Desde el primer momento, vivieron una jornada inolvidable: cada uno fue presentado como jugador honorario, ingresando al campo por el túnel oficial, con su nombre y foto en la pantalla del estadio.

Las familias disfrutaron la jornada desde suites personalizadas a nivel de campo, con regalos especiales, camisetas personalizadas firmadas por el equipo, y acceso exclusivo a un entrenamiento del club.

Messi, abrazos, sonrisas y recuerdos para toda la vida

Durante la visita, los niños compartieron tiempo con sus ídolos, recibieron palabras de aliento, abrazos y se tomaron fotos grupales con figuras como Drake Callender, Benjamín Cremaschi, Fafa Picault, Yannick Bright, Maximiliano Falcón y el DT Javier Mascherano.

Una alianza que transforma vidas

“Nos honra colaborar una vez más con Make-A-Wish para crear recuerdos especiales para cada niño”, expresó Camila Jocelyn-Holt, directora de comunidad de Inter Miami. Por su parte, Samantha Riepe, vicepresidenta de marketing de Royal Caribbean International, destacó: “Nos inspiran estas familias y nos encanta contribuir a que sus deseos se hagan realidad”.

La experiencia fue una verdadera celebración del lema del club: “Libertad para soñar”, donde cada niño vivió una historia mágica que quedará grabada para siempre.