La fiscalía pidió 15 años de cárcel para el exdiputado Germán Kiczka por delitos relacionados a la pedofilia

Durante los alegatos, los fiscales presentaron como prueba las computadoras que contenían material de abuso sexual de menores.

Hoy 15:34

La fiscalía pidió 15 años de cárcel para el exdiputado Germán Kiczka por los delitos de distribución, tenencia y facilitación de material de abuso sexual de menores.

Para su hermano, Sebastián, solicitó una pena de 12 años por los delitos de tenencia y facilitación de material de abuso sexual de menores y por abuso sexual, todo en concurso real.

Durante la audiencia realizada este miércoles, los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka mostraron como prueba que los acusados tenían computadoras con más de cien archivos. La gran cantidad de pruebas, según precisaron en el final de la exposición, fue clave para incrementar la pena que solicitaron.

Los jueces del Tribunal Penal N°1, Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, darán a conocer el veredicto en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, ubicado en la ciudad de Posadas.

“La computadora la usaban los dos y compartían material”, expresó el fiscal Glinka y agregó: “Son coautores de tenencia y facilitación de 100 archivos”.

“El usuario de esa computadora es Germán y dentro de ese ordenador hay carpetas a nombre de él y un mail signado a él. También imágenes de una chica de 16 años de ese tipo de contenido dentro de esas carpetas”, precisó el funcionario.

Asimismo, en su alegato, sumó que entre el material hay imágenes de menores en prácticas zoofílicas. Inclusive, detalló un dato que se desconocía: “Se halló un mensaje en la PC de Germán Kiczka que rezaba ‘no te vuelvas a acercar a mi hija, te perdono, pero no te vuelvas acercar a mi hija porque te denuncio’. Lamentablemente, esa persona falleció”.

En la sala se exhibieron imágenes y videos de menores involucrados, material que solo pudieron ver los jueces.

Sumado a ello, Glinka pidió que el padre de los hermanos, Leonardo Kiczka, sea investigado por presunto falso testimonio, ya que habría incurrido en una contradicción.

Además, solicitó que se investigue al legislador Puerta por la posible comisión de un delito. “No podemos aceptar que el diputado Pedro Puerta presente un escrito y no venga a declarar presencialmente”, añadió.

Después de la exposición de la fiscalía, fue el turno de la defensa de los hermanos Kiczka. En el caso de Sebastián, los abogados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga sostuvieron, en principio, que la imputación por el delito de abuso sexual “es inadmisible" y “debe ser rechazada”.

En esta línea, establecieron que la acusación no se formó en base a una denuncia, sino a partir del testimonio de la adolescente de 15 años, en el cual no se evidenció . Además, Paredes argumentó que no se indicó específicamente cuándo fue el presunto hecho de abuso sexual, por lo cual no hubo forma de demostrar si el acusado llevó a cabo o no este acto. “La circunstancia de tiempo genera una gran indeterminación en la acusación”, indicó Alvarenga.