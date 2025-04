Hablo por primera vez el exsenador Kueider tras su detención con más de 200.000 dólares en Paraguay

“No es plata negra, ni es plata de coimas”: respondió Kueider ante la consulta sobre el dinero que tenía cuando fue atrapado.

Hoy 11:15

El exsenador Edgardo Kueider rompió el silencio tras el escándalo desatado a partir de su detención en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, y buscó despegarse todas las acusaciones en su contra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Por fuera de lo de Paraguay, todas las denuncias que surgieron en la Justicia y en los medios aparecieron después de mi voto en la sesión por la Ley Bases”, afirmó el exlegislador en declaraciones a radio Mitre.

Y amplió: “La Justicia ya se encargará de demostrar que nada es cierto. Lo que pasa es que la Justicia está actuando de manera rara”.

Te recomendamos: Kueider enfrenta una nueva causa por lavado de dinero en Paraguay, que podría complicar su extradición

“Todo fue una maniobra del kirchnerismo”

Ante la consulta concreta sobre si el dinero que tenía en su poder al ser detenido en el país vecino eran retornos para votar a favor de la Ley Bases, Kueider respondió: “No es plata negra, ni es plata de coimas”.

Enseguida, el exlegislador entrerriano dio sus razones para aprobar el paquete de medidas económicas lanzado por el Gobierno el año pasado. “Si la Ley Bases no salía, la centralidad la iba a tener el kirchnerismo. Por eso voté a favor. No hay otro motivo que la clara convicción de sostener a un gobierno elegido democráticamente”, argumentó.

Kueider, que sigue detenido con prisión domiciliaria en Paraguay y fue expulsado del Senado tras la apertura de una causa por contrabando de divisas, afirmó que “todo fue una maniobra del kirchnerismo”.

Te recomendamos: La novia del exsenador Kueider pagó USD 460.000 en efectivo por seis departamentos en Paraguay

“El kirchnerismo quería que caiga el Gobierno. Por eso me condenan a mí, porque yo impedí que se votara en contra esa ley y por ende caiga el Gobierno. Eso es lo que no me perdona el kirchnerismo”, profundizó.

El exsecretario general de la Gobernación de Entre Ríos durante el mandato del peronista Gustavo Bordet, mencionó: “Siempre tuve confrontaciones con el kirchnerismo en la provincia”. Y aclaró: “Tampoco siento que nadie me haya soltado la mano porque no hay nada ilícito y todo va a salir a la luz”.

“Con la causa Securitas no tengo absolutamente nada que ver”

El mes pasado, un informe de TN mostró imágenes de Kueider contando dinero en sus oficinas cuando era funcionario provincial. Las pruebas, que nutren el expediente en su contra en la Justicia federal, alimentan la hipótesis de que la empresa Securitas pagó coimas para quedarse con contratos con la firma de energía estatal provincial Enersa.

Te recomendamos: Caso Kueider: detuvieron a siete colaboradores y avanza la causa por enriquecimiento ilícito

Se trata de la causa central que involucra al exsenador en el país, por fuera de la investigación abierta en Paraguay. “Con la causa Securitas no tengo absolutamente nada que ver”, aseguró sobre el expediente a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Kueider, exsenador peronista y aliado de la Libertad Avanza en el Congreso, está detenido desde el 4 de diciembre del año pasado, luego de que en un control de rutina tras cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que conecta Foz do Iguaçu y Ciudad del Este- las autoridades de aduana lo descubrieran con 211 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar.