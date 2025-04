Torneo Apertura: cuáles son los equipos que se podrían asegurar la clasificación en esta fecha

Hasta ahora, hay solo seis clubes que ya tienen asegurado terminar entre los ocho primeros de sus zonas.

Hoy 14:06

La fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se disputará este fin de semana con varios partidos decisivos, donde varios equipos podrían asegurar su clasificación a los playoffs. Hasta ahora, seis equipos ya tienen el boleto en mano: Boca, Huracán y Argentinos Juniors en la Zona A, e Independiente, Rosario Central y San Lorenzo en la Zona B.

Tigre, el único con chance en la Zona A

En la Zona A, el único equipo que podría conseguir la clasificación en esta jornada es Tigre, que marcha cuarto con 24 puntos. El Matador tuvo un gran arranque, pero viene de caer en tres de sus últimos cuatro partidos y buscará recuperarse este lunes a las 19, cuando reciba a Belgrano en Victoria.

Por detrás, aparecen Estudiantes de La Plata y Barracas Central con 20 unidades, seguidos por Racing (19) y Central Córdoba de Santiago del Estero (18). Sin embargo, ninguno de ellos podrá asegurarse la clasificación este fin de semana, ya que son seguidos muy de cerca por Independiente Rivadavia y Defensa y Justicia, ambos con 18 puntos.

River y Deportivo Riestra, cerca de clasificar en la Zona B

En la Zona B, River (22) y Deportivo Riestra (19) son los únicos que podrían confirmar su lugar entre los ocho mejores. El Millonario visitará a Gimnasia de La Plata este viernes a las 17, mientras que Riestra recibirá el domingo a las 15:30 a un San Lorenzo ya clasificado.

En tanto, equipos como Platense (17), Lanús (16) e Instituto (14) deberán seguir sumando si quieren seguir con chances, pero por ahora no podrán sellar su clasificación.

El cronograma completo de la fecha 14

Viernes 18

Gimnasia (LP) vs River – 17:00

Talleres (C) vs Vélez – 19:15

Racing vs Central Córdoba (SdE) – 19:15

Atlético Tucumán vs Independiente – 21:30

Unión vs Newell's – 21:30

Sábado 19

Lanús vs Banfield – 16:15

Huracán vs Defensa y Justicia – 18:15

Boca vs Estudiantes (LP) – 20:30

Domingo 20

Deportivo Riestra vs San Lorenzo – 15:30

San Martín (SJ) vs Godoy Cruz – 16:30

Sarmiento vs Platense – 18:00

Rosario Central vs Instituto – 20:30

Lunes 21

Tigre vs Belgrano – 19:00

Argentinos Juniors vs Barracas Central – 21:15

Independiente Rivadavia vs Aldosivi – 21:15

Con los playoffs a la vista, cada punto vale oro en esta recta final del torneo que promete una definición apasionante.