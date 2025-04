Martín Palermo recibió una oferta para volver a dirigir en el fútbol argentino

El Titán se desvinculó de la dirección técnica de Olimpia de Paraguay, la semana pasada, tras la goleada ante Vélez por la Copa Libertadores.

Hoy 13:58

Una semana después de su salida de Olimpia de Paraguay, Martín Palermo recibió una propuesta para volver a dirigir en el fútbol argentino. El exgoleador de Boca es el principal apuntado por Unión de Santa Fe, que busca reemplazar a Cristian “Kily” González, recientemente desvinculado del club.

Según informó el periodista Germán García Grova, ya se produjo un primer contacto entre Palermo y la dirigencia del Tatengue. El "Titán", si bien recibió con interés la propuesta, tendría en mente tomarse un tiempo de descanso antes de aceptar un nuevo desafío profesional.

La salida de Palermo de Olimpia se dio tras la goleada sufrida ante Vélez en la Copa Libertadores, dirigida por su amigo Guillermo Barros Schelotto. Además, la eliminación ante el modesto San Antonio Bulo Bulo de Bolivia en el debut copero fue un golpe duro, considerado por la prensa paraguaya como una de las peores derrotas en la historia del club.

Durante su paso por el Decano paraguayo, Palermo dirigió 58 partidos, con un balance de 27 triunfos, 17 empates y 14 derrotas. En ese ciclo logró el Torneo Clausura 2024, aunque perdió la final de la Supercopa frente a Libertad. “Este momento no me lo esperaba, tres meses después de salir campeón. Lamentablemente, los resultados no acompañan”, había declarado el DT antes de dejar su cargo.

La posible llegada a Unión marcaría un nuevo capítulo para el entrenador de amplia trayectoria, que ya dirigió en Argentina, México, Chile y Paraguay, con pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense, entre otros. Por ahora, en Santa Fe esperan su decisión.