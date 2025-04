Matías Noriega, con fe en Sportivo: “Tenemos que salir campeones”

En la previa del debut ante Estudiantes de Huaico Hondo, el próximo domingo 20 de abril desde las 16, compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo.

Sportivo Fernández ultima detalles para su regreso a la competencia oficial en la Liga Santiagueña de Fútbol, y en la previa del debut ante Estudiantes de Huaico Hondo, el próximo domingo 20 de abril desde las 16, Matías Noriega compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo.

"Las expectativas son las mejores, uno siempre trabaja para mejorar y llegar bien para el arranque del torneo. Ojalá que se dé un buen comienzo", sostuvo el jugador, ilusionado con lo que se viene para el conjunto de la Capital del Agro.

Sobre la preparación, fue claro: "La pretemporada ha sido dura, hemos trabajado muy bien. Estoy contento por la predisposición de todos. Damos lo mejor como grupo y esperamos arrancar de manera positiva", expresó Noriega, que será una de las cartas importantes del equipo.

Con respecto a los objetivos, no dudó en poner la vara alta: "Tenemos que salir campeones, estamos trabajando para eso. Hay que hacerlo para clasificar al Torneo Regional, estamos pensando en eso y en salir primeros", afirmó, mostrando la ambición del plantel.

En cuanto a la competencia, fue respetuoso pero confiado: "Candidatos son todos, los partidos hay que jugarlos. Todos se armaron bien con jugadores buenos, estamos todos iguales. Tanto a Estudiantes como a todos los respetaremos, tratando de dar lo mejor de cada uno para sacar los partidos adelante", dijo.

Finalmente, Noriega habló de su estado físico y anímico: "Me siento muy bien, hace tiempo que no hacía una buena pretemporada. Me siento contento y feliz, y espero sigamos mejorando", concluyó.

Viernes 18

Instituto Deportivo Santiago vs. Agua y Energía

Cancha de AyE

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

Cancha de AyE Reserva 14:00 – Primera División 16:00 Central Argentino vs. Vélez Sársfield

Cancha de Central Argentino

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

Domingo 20

Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán

Cancha de Atlético Forres

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

Cancha de Atlético Forres Reserva 14:00 – Primera División 16:00 Estudiantes vs. Sportivo Fernández

Cancha de Estudiantes

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

Cancha de Estudiantes Reserva 14:00 – Primera División 16:00 Villa Unión vs. Yanda FC

Cancha de Villa Unión

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

Cancha de Villa Unión Reserva 14:00 – Primera División 16:00 Unión Santiago vs. Central Córdoba

Cancha de Unión Santiago

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

Cancha de Unión Santiago Reserva 14:00 – Primera División 16:00 Banfield vs. Sarmiento

Cancha de Banfield

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

Independiente de Fernández vs. Comercio

Cancha de Independiente de Fernández

Reserva 14:15 – Primera División 16:15

Cancha de Independiente de Fernández Reserva 14:15 – Primera División 16:15 Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres

Cancha de Unión de Beltrán

Reserva 14:00 – Primera División 16:00

