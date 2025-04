Un viaje a lo inesperado

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional amenaza con convertirse en un gran regulador de la política.

Hoy 07:11

Por Carlos Pagni

Para La Nación

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además de constituir un ordenador macroeconómico, amenaza con convertirse en un gran regulador de la política. No sólo porque incluye entre sus prescripciones algunas reformas que tocan nervios hipersensibles del poder. También porque los líderes de las fuerzas más gravitantes hacen sus apuestas en relación con las consecuencias de lo pactado en Washington.

En el inventario de compromisos asumidos por el Gobierno aparecen algunos referidos a la calidad institucional. Uno es el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, que incluirían una reforma a la Ley de Ética Pública. En particular, cumplir con las recomendaciones del Grupo de Tareas de Acción Financiera, la organización internacional enfocada en el combate al lavado de dinero. Esa indicación aparece en un contexto problemático: existe un debate solapado sobre un nuevo diseño para la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que dirige el exfiscal Paul Starc, cuya designación se oficializó hace dos martes. Esta semana fue incorporado como jefe de análisis el abogado Martín Montero, cuyo nombre activó una controversia entre especialistas. Desde el punto de vista político, la UIF depende, igual que la SIDE y ARCA, de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, quien se desempeña como asesor externo de Karina Milei a través de un contrato de locación de servicios. Una versión insistente en el ambiente judicial es que el organismo antilavado sería despojado de la facultad para oficiar como querellante en las causas judiciales. Como parte de la misma reglamentación se le darían márgenes de discrecionalidad muy amplios para cobrar las multas que se imponen en los sumarios. ¿La UIF se va a integrar con la SIDE a través del área de ciberseguridad? Es otra de las innovaciones que se conjeturan.

Este plano de la negociación con Washington interpela un aspecto central de la vida pública. Para comprenderlo alcanza con recordar, por ejemplo, que el fin de semana pasado fueron allanados el domicilio y una fundación del empresario rosarino Fernando Whpei, investigado por los beneficios irregulares que habría recibido de Marcelo Bailaque. Este juez federal está al mismo tiempo bajo la lupa por sus complicidades con el narcotraficante Lindor Alvarado. Y porque se presume que orquestaba extorsiones con el titular regional de la ex-AFIP, Carlos Vaudagna. En el marco del mismo caso se allanaron en Rafaela las oficinas del abogado Guillermo Zenklusen. El impacto de estas medidas excede la vida santafesina, proyectándose sobre los tribunales nacionales en una onda expansiva que llega hasta la gobernación de Río Negro. Un pormenor de la saga rosarina: este avance de la Justicia se pudo realizar gracias a que Carlos Mahiques, el mítico boxindanga camarista de Casación Penal Federal, quedó en minoría en su pretensión de quitar la causa de las manos de los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, que investigan contra todas las adversidades en Santa Fe. Si hicieran falta otros ejemplos para comprender qué significan las exigencias institucionalistas del FMI se puede recordar el malhadado emprendimiento de Javier Milei de instalar como ministro de la Corte Suprema al controvertido Ariel Lijo.

Otra exigencia del Fondo, en la que se ve la huella de Gita Gopinath, especialista en garantizar la competencia empresarial: el acuerdo prevé el desmantelamiento de regímenes de exención impositiva. Menciona el más polémico y famoso: el que rige en Tierra del Fuego. El texto suscripto por los funcionarios argentinos sostiene que ese sistema genera inequidades y reduce la competitividad. El párrafo mete el dedo en una llaga de la política. Es sabido que las ventajas que obtienen las empresas exceptuadas de tributar en la isla están conectadas con caudalosos aportes a las campañas electorales. Entre los máximos beneficiarios hay dos empresarios: Rubén Cherñajovsky, del grupo NewSan, y Nicolás Caputo, quien además de ser titular de la empresa Mirgor es primo hermano del ministro de Economía y tío segundo del “Mago”. Javier Milei ha ido a lo largo del tiempo, sobre todo de su anterior campaña electoral, modificando su doctrina sobre esa colección de prebendas que “benefician a grupos y regiones”, como dice el documento del Fondo. Primero eran una ofensa para los argentinos de bien; meses más tarde, un modelo de reducción impositiva al que deberían aspirar todas las provincias; al final, en la línea trazada por Mauricio Macri, el “hermano de la vida” de Nicky Caputo, un conjunto de derechos adquiridos que inhibiría hasta a la mismísima motosierra. La persuasión de Federico “Coloso” Sturzenegger todavía no logró perforar esas misteriosas resistencias de Milei.

Este miércoles, la trama de negocios y protecciones que se han ido acumulando en esa provincia patagónica cruzó el intercambio entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los diputados que lo recibieron para su informe de rutina. Fue cuando Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, preguntó por el fondo fiduciario que, constituido por aportes de las empresas protegidas, termina destinando sus recursos a esas mismas empresas. Francos aceptó que habría que pensar, por lo menos, en hacer más transparente esa “caja”. Es otra de las dependencias del Estado que está a cargo de Santiago Caputo, a través de Noelia Ruiz, una exmilitante del Pro que se presenta como “la killer de Santi”, y que trabajó durante la gobernación de María Eugenia Vidal a las órdenes de Federico Salvai. Una de las iniciativas curiosas de las autoridades de ese fideicomiso fue contratar un estudio jurídico que asesore en la asignación de los subsidios. El estudio, liderado por Manfred Hang Kuchen, es identificado por su proximidad con Gustavo Ferrari, exministro de Justicia de Vidal, y con Salvai. Un detalle: el director del fideicomiso Miguel Schmukler no suscribió esa contratación. En las entretelas del oficialismo se afirma que tanto Ruiz como Hang Kuchen reportan al multitasking Guido Gianna, una leyenda entre la militancia macrista de Presidente Perón.

Es mentira que “en la noche todos los Caputo son pardos”. La celebración del acuerdo con el Fondo otorgó a Luis, “Toto”, el ministro, un monto adicional de poder a los ojos de Milei. Este Caputo estaría aprovechando ese crédito en detrimento de los otros: Nicky y Santi. Desde ayer, por ejemplo, el Ministerio de Economía comenzó a concentrar poder en la red de fideicomisos, que incluye al de Tierra del Fuego. Es posible que todo se vuelva más estricto, en especial por la vigilancia que ejercen el secretario de Coordinación para la Producción, Pablo Lavigne, y el responsable de Legal y Técnica, José Ignacio García Hamilton. ¿Tensiones entre Luis y Santiago en el seno de la caputocracia? Es posible. Ya se hicieron notar en el manejo de ARCA, que Luis pretende controlar a través de Juan Pazo y Santiago teledirige con Manuel “Manu” Vidal. El gran enigma: ¿qué idea se van formando sobre estos conflictos, todos atravesados por dinero, los hermanos Milei?

El programa con el Fondo contempla también una reducción gradual de las retenciones. Sería una reforma crucial para muchas actividades, en especial las agropecuarias, pero exigiría un gran esfuerzo fiscal. Para los productores estos impuestos a las exportaciones son más perniciosos que el atraso cambiario. Así y todo, con un dólar barato las empresas agrícolas tienen poco estímulo para liquidar sus productos. Es una variable relevante para entender la política cambiaria del Gobierno. Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, celebraron el éxito del levantamiento del cepo. El dólar cotizó en 1160 pesos, obedeciendo al objetivo oficial de llevarlo hasta el piso de la banda, que son 1000 pesos. Recién allí el Central compraría divisas, como aclaró ayer Milei. Entre todos los propósitos que tiene esta estrategia, hay uno destinado al campo: que venda cuanto antes su producción, porque cada día que pasa valdrá menos. En parte por la apreciación del peso, en parte porque el 30 de junio no se prorrogaría la reducción de retenciones que se aplicó el 30 de enero.

La caída en el precio del dólar tiene muchos más significados. Uno importantísimo: le permitirá al Presidente, de un momento a otro, ufanarse de que no devaluó. Es imprescindible. Porque la liberación del cepo y la depreciación del peso dieron la razón a los que venían predicando que, tarde o temprano, debía haber un ajuste en la paridad. Se lo hizo notar el peronista Diego Bossio. Pero Milei no quiere pasar de león a mandril. Por eso destinó las primeras horas de liberación parcial del mercado de cambios a hostigar a quienes habían adelantado que él estaría obligado a hacer lo que hizo. La lógica peculiar que da el odio…

Hay una razón más general que inspira la política cambiaria: mantener el dólar barato en un año electoral significa otorgar un aumento de salarios encubierto. Todo lo que se consume está hecho, de uno u otro modo, de dólares. Nunca hay que olvidar que la intervención en el precio del dólar fue una palanca principal de la política antiinflacionaria de Milei. Por esa razón se verifica tanto interés en auscultar el comportamiento de los precios después de la corrección del tipo de cambio. Anoche Martín Rapetti, de Equilibra, consignó que hubo una suba de 0,8% respecto de la semana anterior, que hace presumir una inflación mensual de 4% para abril.

Los economistas también atribuyen la política de dólar barato al cumplimiento de la meta de reservas acordada con el Fondo. La exigencia inmediata para el Central es comprar 1500 millones de dólares en dos meses. La mejora en las reservas reduce el riesgo país, que según expertos como Fernando Marull, debería pasar de 725 a 500 puntos. Sería un progreso clave para que el Tesoro pudiera acceder al mercado voluntario de deuda.

El balance provisional en lo que va de la semana es que la liberación parcial del cepo fue exitosa: tranquilidad cambiaria, razonable perspectiva para la acumulación de reservas, reducción del riesgo crediticio. Queda una dimensión fuera del cuadro: ¿podrá Milei en este marco asegurar una mayor actividad que implique crecimiento económico y no mero rebote? Es una pregunta crucial, si se tiene en cuenta que el desafío histórico del Presidente es consumar el ordenamiento y modernización de la economía sin que ese proceso desemboque en una recesión destructiva del tejido productivo y causante de una ola de desempleo.

En esta encrucijada está escondida la puja de poder que ya está lanzada hacia 2027. Macri bendijo el acuerdo con el Fondo y, sobre todo, el levantamiento parcial del cepo. Agregó, como de costumbre, que para que el proceso sea virtuoso debe ir acompañado de una mayor atención por la institucionalidad. Ese elogio condicionado expresó, de nuevo, la incomodidad del expresidente. En homenaje a la orientación general del Gobierno y a la base electoral compartida con Milei, él debe emitir mensajes amigables mientras desde la Casa Rosada se lo hostiga en términos casi insultantes. En concreto: Macri halagó la jugada económica, y Milei contestó hablando de que lo único que pensaban los Macri era en mantener su reducto, la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich había dicho “sus negocios”.

Cristina Kirchner se puede dar el gusto de la nitidez. Aconsejó a Milei y al ministro Caputo que no festejen, porque hay un antecedente que recuerda que todo puede terminar en una catástrofe: el blindaje que obtuvo Fernando de la Rúa por 39.700 millones de dólares. Lo de la expresidenta es más un deseo que un pronóstico. Si es que cabe pedir a un político que pronostique escenarios que no desea. La señora de Kirchner se apresuró en ubicarse enfrente de Milei para vaticinar, si no un colapso como el que le tocó padecer a De la Rúa, un ciclo recesivo garantizado por la estrategia del dólar barato. Estrategia que, por otra parte, ella conoce como nadie. El mensaje fue “no festejen porque la gente está cada vez peor”.

Para advertir la lógica de Cristina Kirchner no hay que detenerse en su conflicto con Milei. Hay que seguir el duelo con Axel Kicillof. Ella enfrenta un desafío incómodo. Primero, porque surge de la provincia de Buenos Aires, que es su distrito. Segundo, porque lo encarna uno de sus más caracterizados discípulos: alguien a quien ella hizo ministro de Economía, gobernador de Buenos Aires y a quien, ya al frente de esa provincia, “le pusimos un ducto gigante de guita para que pudiera gobernar”, como le han escuchado repetir sus íntimos. Ante esta insubordinación de Kicillof, la señora de Kirchner se ubicará en el extremo opuesto al de Milei. Es una antigua ley del liderazgo político: cualquiera que ataque desde la propia tribu, obedece a alguien de la tribu ajena. Para decirlo con menos delicadeza: es un traidor. La judicialización de la figura de la expresidenta exagera esta dinámica. Porque es inevitable que en su propia feligresía cualquier decisión tribunalicia que afecte su participación electoral será vista como proscrición. Aunque se trate de una resolución penal defendible y hasta esperable. Esa percepción, que presenta el proceso jurídico como una persecución o “lawfare”, no podría ser más incómoda para Kicillof.

Hay un hilo secreto que une la relación entre la expresidenta y el gobernador con el destino de Milei. Si, ante la suspensión de las primarias, ellos se ponen de acuerdo en el armado de las listas bonaerenses, el gobierno nacional deberá aproximarse más al Pro y al radicalismo. No hace falta mucho esfuerzo: Cristian “Pucho” Ritondo y Diego “Colo” Santilli ya se entregaron, sin esperar que los Macri negocien su propia situación porteña. Una fragmentación del voto no peronista garantizaría el triunfo del kirchnerismo. Es muy posible que el triunfo de la señora de Kirchner. Ella aspira a reconstruir su fuerza en los comicios provinciales del 7 de septiembre, desde una candidatura a diputada por la tercera sección electoral: la más popular, la que sostiene a Kicillof. Es el sur del conurbano.

Sergio Massa alienta ese derrotero. Si la expresidenta compite a nivel provincial, tal vez lo apoye para encabezar, el 28 de octubre, la lista de diputados nacionales. Massa sigue soñando con la Presidencia. En esa fantasía se le sumó otra dificultad. Es la candidatura de Kicillof. El perfil del gobernador complica al kirchnerismo. ¿Con qué candidato enfrentarlo? Sólo hay a la vista una opción más kirchnerista que Kicillof: Cristina Kirchner. Desde el corazón de La Cámpora Mayra Mendoza la postuló anteayer. El tiempo invierte su secuencia. El kirchnerismo, que es un fenómeno retro, insiste en volver desde el futuro. Todavía no se realizaron las elecciones de 2025 y ya se está diseñando el horizonte de 2027. Para decirlo en blanco y negro: un Viaje a lo Inesperado. Nathán Pinzón.