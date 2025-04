Michelle Trachtenberg, actriz de "Buffy", murió por complicaciones de la diabetes

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York determinó la causa y la forma de su muerte tras revisar los resultados de los análisis toxicológicos, informó una vocera.

Hoy 07:44

Michelle Trachtenberg, la actriz de Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl que fue hallada muerta en un departamento de Manhattan en febrero, falleció por complicaciones de la diabetes, según informó el miércoles la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Inicialmente, la oficina había señalado que la causa y la forma de la muerte de la Sra. Trachtenberg eran “indeterminadas”. Esa conclusión fue modificada esta semana, luego de revisar los resultados toxicológicos, dijo el miércoles la vocera Julie Bolcer, y se determinó que la actriz murió de forma natural debido a complicaciones de diabetes mellitus.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York encontraron a la Sra. Trachtenberg, de 39 años, inconsciente y sin signos vitales en el departamento, tras responder a una llamada al 911 poco después de las 8 de la mañana del 26 de febrero. Fue declarada muerta por personal médico de emergencia que también acudió al lugar, indicaron las autoridades en ese momento.

No se realizó una autopsia debido a objeciones religiosas por parte de la familia de la Sra. Trachtenberg, explicó Bolcer.

Trachtenberg comenzó a actuar en comerciales a los 3 años. Antes de cumplir 10, ya aparecía regularmente en programas de televisión, incluyendo la comedia de Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete y la telenovela diurna de ABC All My Children.

A los 11, consiguió el papel principal en la película Harriet the Spy (1996). Recibió elogios por su interpretación de Harriet Welsch, una niña precoz que es rechazada por sus compañeros de escuela debido a sus aventuras de espionaje imaginarias, que documenta meticulosamente en una libreta.

Alcanzó un nuevo nivel de fama interpretando a una adolescente problemática en la serie sobrenatural de los años 90 Buffy, la cazavampiros y a una joven socialité manipuladora en Gossip Girl.