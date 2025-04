Natalie Portman reflexiona sobre haber sido “muy sexualizada” como actriz infantil

Tras debutar en la pantalla a los 11 años, Natalie Portman aprendió rápidamente a separar su vida personal de su imagen pública.

Hoy 07:50

La ganadora del Óscar habló recientemente sobre haber sido sometida a “una larga fase Lolita” cuando fue “muy sexualizada” como actriz infantil, a raíz de su primera actuación en Léon: The Professional, de Luc Besson.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Creo que hay una percepción pública de mí que es diferente a quien soy”, le dijo a Jenna Ortega en una entrevista para Interview. “He hablado un poco sobre esto antes: cuando era niña, fui muy sexualizada, algo que creo que les pasa a muchas chicas jóvenes que aparecen en pantalla. Me asustó mucho. Obviamente la sexualidad es una parte enorme de ser niño, pero yo quería que estuviera dentro de mí, no dirigida hacia mí. Y sentí que mi forma de protegerme era decir: ‘Soy muy seria. Soy muy estudiosa. Soy inteligente, y ese no es el tipo de chica que atacás’”.

Portman continuó: “Era como que, si creaba esa imagen de mí misma, me dejarían en paz. No debería ser así, pero funcionó. Y creo que ahí está la desconexión entre la persona tonta y divertida que soy en la vida real, y la gente que cree que soy una persona súper seria y amante de los libros. No soy particularmente reservada en mi vida privada —te puedo contar lo que sea— pero en lo público, desde temprano fue muy claro que si le decís a la gente cuán reservada sos, tu privacidad se respeta mucho más. Entonces construí un poco una barrera, tipo: ‘No voy a hacer sesiones de fotos con mis hijos’”.

Natalie Portman

Cuando era adolescente, Portman también actuó en películas como Beautiful Girls (1996), Mars Attacks! (1996), Star Wars: Episodio I — La amenaza fantasma (1999), Anywhere But Here (1999) y Where the Heart Is (2000). Se alejó de la actuación entre 1999 y 2003 mientras asistía a la Universidad de Harvard.

Después de su papel consagratorio en El profesional, Portman rechazó el papel principal en la adaptación de Lolita dirigida por Adrian Lyne en 1997, que finalmente protagonizó Dominique Swain.

“Me reuní con el director, pero le dije de entrada que no había forma de que hiciera esa película”, dijo Portman al Los Angeles Times en 1996. “La versión de Kubrick del libro es genial porque no se muestra nada realmente, pero esta iba a ser explícita. Él me dijo que usarían dobles de cuerpo, pero le respondí que igual la gente pensaría que soy yo, así que gracias, pero no”.