Desde OK a “mayday”: la historia de los orígenes de palabras y códigos usados a diario en todo el mundo

Las escuchamos en péliculas o series. A una de estas la usamos todos los días. Pueden servir para indicar que está todo bien o se está frente a una emergencia.

Hoy 10:35

Hay una larga lista de códigos o palabras usadas mundialmente para dar a conocer información, un estado de emergencia o hasta simbolizar que “todo está bien”, las que por la popularidad con las que se las usa, no hacen preguntarnos cuál fue origen.

La mayoría de esas palabras o códigos están destinadas a ser usadas por fuerzas de seguridad o, en algunos casos, civiles muchas tuvieron su origen o fueron estandarizadas durante conflictos bélicos.

Tal es el caso del código “Q”, usadas comúnmente por las fuerzas de seguridad provinciales en Argentina, en realidad fueron creados hacia 1909 por el gobierno británico como una lista de abreviaturas (...) preparada para el uso de barcos británicos y estaciones costeras autorizadas por las autoridades.

El código Q fue rápidamente adoptado, porque permitía facilitar las comunicaciones, ya que en esa época permitía la comprensión entre operadores de barcos de distintas nacionalidades (y por ende, que hablaban distintas lenguas). Como en esa época se usaba el código Morse, era mucho más simple y rápido para los radiotelegrafistas transmitir tres letras que todo un mensaje. Luego, al estar tan arraigado el significado, se continuó utilizando en la radiotelefonía.

Mayday - pedido de auxilio

Treinta y cinco códigos aparecieron en la primera Lista de Abreviaturas para ser usado en comunicaciones por radio, las cuales fueron incluidas en la Tercera Convención Internacional de Radiotelegrafía. Esta conferencia tuvo lugar en Londres y fue firmada el 5 de julio de 1912. Entró en vigor el 1 de julio de 1913.

Sus ventajas eran:

Aceleración de las transmisiones: las preguntas más usuales se resumían a la transmisión de tres letras

Independencia respecto del idioma: el mismo código era comprendido por todos los operadores independientemente de su idioma materno.

Mejora de la seguridad: la semántica era clara y precisa.

Luego de hacer sus pruebas en las radiocomunicaciones marítimas, el código Q fue adoptado por la aeronavegación y por los radioaficionados; quienes siguen usándolo en la actualidad. En aeronáutica ha caído en desuso, excepto algunos códigos muy precisos

Uno de los más usados, incluso por remiseros para comunicarse con sus bases en Santiago del estero es “QTH”: posición geográfica o ubicación.

Aviación

Con el uso de las redes y la facilidad para poder acceder a comunicaciones de diferentes tipos, ya sean grabadas o en tiempo real, se volvieron frecuentes las escuchas de dialgos entre pilotos de aviones y sus torres de control.

Allí aparece Roger. Pero Roger no es una persona.

En aviación, la palabra "Roger" se utiliza para indicar que un mensaje ha sido recibido y comprendido correctamente. Su origen se remonta al alfabeto fonético utilizado en comunicaciones por radio, donde la letra "R" era representada por la palabra "Roger".

Origen del término:

La palabra "Roger" viene del alfabeto fonético internacional, donde representaba la letra "R".

En aviación, "Roger" significa "recibido y comprendido". Los pilotos y controladores de tráfico aéreo lo utilizan para confirmar la recepción de un mensaje y asegurar que se ha entendido correctamente.

Si bien existe la alternativa de usar la palabra “Romeo”, el uso de "Roger" en aviación se ha mantenido por tradición y familiaridad.

La claridad y la precisión en las comunicaciones por radio son cruciales para la seguridad en aviación, por lo que el uso de terminología estandarizada como "Roger" es vital.

La imagen del náufrago y la isla desierta

Quien no conoce la señal S.O.S -llamada de pedido de auxilio que se utiliza en todo el mundo-, y que en el imaginario colectivo suele asociarse al naúfrago que escribe la palabra SOS sobre la arena.

SOS expresada en el Código Morse se sintetiza en tres puntos, tres rayas y tres puntos (… --- …).

Esta señal es generalmente utilizada por los barcos y los aviones, en cuanto es captada tiene preferencia por sobre cualquier otro mensaje.

Su origen

El "SOS" nació el 3 de octubre de 1906 cuando la 1º Conferencia Internacional de Telegrafía sin Hilos en Berlín Alemania, adopta el uso universal de esta sigla.

Listado parcial de Código Q

Esta asignatura tiene sus inicios cuando Guillermo Marconi invento a fines del siglo XIX (1800) la radiotelegrafia que al principio se la identifico como la "Telegrafía sin hilos ", donde se diferenciaba del teléfono y el telégrafo, ya que no dependía de cables ni de hilos – las ondas electromagnéticas fueron rápidamente adoptadas para establecer contacto con buques que se encontraban en cualquier parte del mundo.

Este sistema – el lenguaje para comunicación Morse, fue el más importante hasta la llegada de las nuevas tecnologías que permitieron la transmisión de la voz humana.

En los principios del siglo XX (1900) y la explosión que se produjo en los medios de comunicación, se hizo imprescindible la confección de reglamentos validos para todo el mundo.

Fue así que en 1906 se realiza en Alemania – Berlín la primera Conferencia Radiotelegráfica Internacional, que contó con la presencia de 29 países, los que llegaron a acordar el uso de frecuencias, las características de las estaciones, horarios de servicios entre otros temas, entre ellos se estableció fijar la señal SOS como llamada de auxilio internacional.

El origen de esta sigla tiene una serie de crónicas, según una interpretación tiene origen en las iniciales de las palabras de un himno religioso que dice: Save our Souls - en castellano: "Salvad nuestras almas", otra de las versiones mas banal dice que los ingleses utilizaban como señal de auxilio la sigla CQD, que conformaban las iniciales: Come quick danger - en castellano "Venid pronto peligro", pero su trascripción al código Morse llevaba a confusión.

Por su parte los alemanes empleaban la sigla SOE y como este país fue sede de la primera Confederación de Radiotelegrafia se acepto la sugerencia de utilizarla como código internacional, pero como la letra E en Morse esta constituida por un solo punto, se decidió cambiarla por una S.

¿Y el Titanic?

En los posteriores años, las dos señales se utilizaron al mismo tiempo y así sucedió el 14 de abril de 1912 con el naufragio del Titanic, el radiotelegrafista comenzó a enviar las dos señales: CQD y SOS, es así que las mismas son recibidas por el barco Carphatia que acudió a zona rescatando 710 náufragos.

La más usada

La simple unión de dos letras, la O y la K, forma la palabra más usada a diario en el planeta. OK, ok, okay, okey... La locución, en sus diferentes variaciones, aparece en casi cualquier conversación, correo electrónico o de forma masiva en los grupos de Whatsapp.

Que el término OK haya conquistado el mundo se debe a su sencillez y singularidad. Por un lado, se trata de una manera rápida, directa e inocua emocionalmente para expresar conformidad, aceptación o que algo o alguien se encuentra en buen estado. Por otra parte, es una palabra extraña etimológicamente con grafías compartidas por la mayoría de idiomas, lo que facilitó su propagación.

Desde la Real Academia Española (RAE) recuerdan que en español se puede usar "OK" (en mayúsculas) o las adaptaciones "okey" y "oká", si bien matiza que nuestro idioma dispone de alternativas como "bueno", "de acuerdo" o "vale", cuyo uso es preferible.

0k, 'zero killed', cero muertos

Existen varias teorías que tratan de explicar el origen de la palabra OK. La idea más extendida, aunque para muchos no es más que un mito, es que el término nació durante la guerra de Secesión (1861-1865) -aunque otros lo atrasan hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918)-, cuando en las trincheras se colgaba un cartel en el que se leía "0K", equivalente a zero killed, para comunicar que una batalla se había saldado sin muertos en las filas.

Mayday y no es “Día de mayo”

Cuando un avión está sufriendo una emergencia grave, donde la comunicación es crucial y cada segundo cuenta, es frecuente que el piloto active la radio y comunique “mayday” tres veces, mientras intenta salvar la situación. Esta palabra, adoptada internacionalmente como señal de socorro en la aviación y otros contextos de emergencia, tiene un origen y significado profundos que se remontan a las primeras décadas de la comunicación aérea.

Pero, ¿qué significa exactamente “mayday”? Si lo traducimos al inglés sería “día de mayo”. Es por ello que en realidad el término proviene del francés, concretamente de la frase ‘m’ aider’ (que significa “ayúdame”), una versión simplificada de “venez m’ aider’”.

Origen

Fueron los militares estadounidenses quienes adaptaron de manera formal “mayday” como señal de socorro, concretamente en 1927. Este particular grito surgió justo después de la Primera Guerra Mundial a raíz del auge que tuvo el tráfico aéreo en la Europa Continental, sobre todo entre Gran Bretaña y los franceses.

De esta forma, emergió la necesidad de que todas las naciones vecinas pudieran comunicarse de una manera rápida y universal para alertar de problemas aéreos. De hecho, esta señal trascendió las barreras lingüísticas y culturales, permitiendo una comunicación clara y rápida en momentos de crisis.

Ahora bien, el uso de “Mayday” como señal de socorro no se limita solo a la aviación. También se utiliza en otros contextos, como en la navegación marítima y en situaciones de emergencia en tierra. Su adopción internacional se basa en la necesidad de una comunicación efectiva y estandarizada en momentos de peligro.

¿Por qué se repite tres veces?

¿Por qué siempre se repetía tres veces? Para que sonara alto y se escuchara fuerte y claro, pese a las interferencias de radio o del ruido ambiental. Aunque generalmente se usa para declarar un estado de emergencia o bien un accidente inminente, la Administración Federal de la Aviación estadounidense establece esta señal como de máximo prioridad.

De ahí, que esta solo deba usarse cuando sea absolutamente necesario. Es cierto que la mayoría de los pilotos de aviones o capitanes de los barcos la respetan, pero por desgracia la guardia costera de Estados Unidos a veces atiende llamadas falsas que se filtran a través de las señales de radio VHF.