Wanda Nara sorprendió con un mensaje a L-Gante tras conocerse su problema de salud

La influencer acudió a las redes para levantarle el ánimo a su novio.

Hoy 08:47

En las últimas horas se supo que L-Gante se retirará de los escenarios por un motivo de salud.

Para levantarle el ánimo, su novia, Wanda Nara, le dedicó un posteo con un mensaje de amor.

La conductora compartió una historia de Instagram en la que se grabó cuando viajaba en su auto mientras escuchaba una canción, justamente, del creador de la Cumbia 420.

Lo particular es que es un futuro hit del músico que todavía no se publicó. “Te espero en casa, si te desnudas y me enrolo uno esperando que subas. Perdoname la hora, yo te escribo del cora, espero que lo leas sola, yo ya me alejé de todas esas tr...”, dice el estribillo del tema que se llama “La hora”.

En el video que compartió Wanda, además, escribió una frase para dedicarle a su novio. “Ninguno con vos se compara”, lanzó, junto a un corazón rojo.