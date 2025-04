Tras su separación de Alex Caniggia, Melody Luz tomó una decisión sin retorno

Los mediáticos decidieron romper la pareja que habían formado hace tres años.

Hoy 09:55

La separación de Melody Luz y Alex Caniggia luego de tres años fue toda una sorpresa para los fanáticos de la pareja de mediáticos que se formó en El Hotel de los Famosos (eltrece).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La reacción de ambos luego de conocerse la noticia fue totalmente diferente. Mientras que Alex publicó varios mensajes, videos y fotos en los que habló de “sostener la familia”, la bailarina se cambió radicalmente el look.

“Estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles. Espero sepan entender”, escribió Melody en Instagram para ratificar la noticia. Luego, mostró el nuevo color y corte que se hizo en su pelo.

Para hacerlo, eligió la canción “Fue mejor” de la artista Kali Uchis con SZA. “Ya no estoy, pero nunca olvidás. Hay cosas que se tatúan sin tinta”, dice la parte de la letra que seleccionó para este posteo.

Entonces, Melody también aprovechó para promocionar su show. “Ya que están en modo chusmas, ¿a quién veo en el Gran Rex?”, escribió y compartió la promoción de El principio del fin, el musical del cual forma parte.

La decisión de la mediática quedó más clara con el correr de las historias: dar a conocer cada vez más su manera de entrenar baile, una de sus pasiones y la razón por la que se hizo más conocida.

Por eso, la influencer compartió varias historias en las que se divirtió entrenando diferentes trucos en coreos que realiza profesionalmente. “Ustedes temen que me quiebre y yo me c... de risa”, escribió Melody, en uno de los clips que mostró.