“Odiado”: en México están en llamas por las polémicas declaraciones de Messi

El capitán de la Selección argentina declaró que “no existe comparación” entre ambos equipos y generó enojo en el país azteca.

Hoy 12:22

En una entrevista con el programa Simplemente Fútbol, conducido por el exfutbolista Quique Wolff, Lionel Messi fue consultado sobre la supuesta rivalidad con México, que se intensificó especialmente durante el Mundial de Qatar 2022. Aunque el rosarino fue mesurado en sus palabras, una frase desató el enojo de los medios y fanáticos mexicanos.

“No hay comparación” entre ambos equipos, expresó Messi, en relación a Argentina y México. Esa afirmación fue suficiente para encender la polémica del otro lado del continente. El diario deportivo Récord tituló: “¿Lionel Messi menosprecia al Tri?: No hay comparación entre México y Argentina”. En la misma línea, Mediotiempo indicó que “Messi ningunea la rivalidad con el Tricolor” y subrayó que el capitán argentino sintió “la única presión del público rival” durante el duelo en Lusail.

El partido al que hace referencia fue uno de los más tensos del grupo C del Mundial 2022, en el que Argentina venció 2 a 0 a México con un gol clave del propio Messi. Aquel triunfo marcó un punto de inflexión para la Scaloneta, que venía de caer en el debut ante Arabia Saudita.

Consultado sobre el contexto de esa rivalidad, el ocho veces Balón de Oro explicó: “No sé qué pasó con los mexicanos, no sé cuándo arrancó esa rivalidad. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca le falté el respeto a nadie”. “Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente entre Argentina y México, no hay comparación”, agregó.

“El gol que más disfruté en Qatar fue el de México. No por la gente ni mucho menos. Fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros en el Mundial”.

Invicto ante México

La estadística avala a Messi: enfrentó seis veces a la Selección mexicana, con cinco victorias y un empate. Además, le convirtió cuatro goles: uno en la Copa América 2007, dos en amistosos internacionales y uno en el Mundial de Qatar.

Mientras las repercusiones continúan en suelo mexicano, Messi mantiene su línea: respeto por el pueblo azteca, pero sin alimentar una rivalidad que, según él, nunca existió realmente.