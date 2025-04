Nuevo reclamo de Tamara Báez a L-Gante por la manutención de su hija

El abogado de la influencer explicó los detalles de la demanda relacionada con la cuota alinetaria de Jamaica, la hija que tuvo la pareja en 2021.

Hoy 15:07

En 2022, Tamara Báez y L-Gante le pusieron un punto final a su relación amorosa y comenzaron a tener vínculo únicamente por Jamaica, la hija que tiene en común.

En un principio la relación entre ambos era cordial, sin embargo, desde que el cantante de cumbia 420 empezó a salir con Wanda Nara la tensión se hizo presente, esto se debe a que Tamara asegura que la empresaria fue la causante de su ruptura.

En las últimas semanas,la batalla legal por la cuota alimentaria generó revuelo, ya que se conoció que Elián le pasaba 500 dólares por mes, un monto que, según el abogado de Báez, no está acorde al estilo de vida que presenta en las redes sociales. En Puro Show (El Trece) mostraron la denuncia que se realizó en la Justicia y que ya recibió la aprobación del juez.

Antes de exhibir los papeles comenzó el debate entre los conductores y el panel. Pochi fue la primera en dar su opinión, teniendo contacto con el cantante de RKT: “La versión que tengo por parte de L-Gante es que él cumple con todo; según él paga todo, no sé si directamente se lo da a Tamara o gente que trabaja con él. Muchas veces escuché que él le da todo y ella cuando no está contenta arma estos líos”.

Estas palabras generaron la indignación de Angie Balbiani que puso en duda que se trate de una denuncia para molestar a su expareja. Luego de un acalorado intercambio de opiniones entre los presentes, mostraron el documento, con el monto blureado con la intención de preservar un poco la intimidad de la familia.

“Por ello, resuelvo fijar una cuota alimentaria provisoria como complementaria a la cuota fijada en autos principales a favor de la niña”, se puede leer en la resolución del juez. La suma de dinero fue establecida en dólares, pero se debe pagar en pesos teniendo en cuenta el cambio del día, según el Banco Nación. Con la intención de defender al músico, Pochi contó: “Me contaron que Elián siempre que va por la zona del Chateau es muy generoso, es de ir con fajos de plata y de repente dejar 80 mil pesos, 100 mil pesos o más para los chicos que venden flores”.

En un móvil con el mismo programa, Juan Pablo Merlo, el abogado de la influencer, dio detalles de cómo sigue la causa y el dinero que se pidió para mantener a la pequeña. “Hay una adaptación de la cuota de alimentos, donde, como ustedes, saben Tamara estaba recibiendo una cuota mínima, estaba alrededor de 300 mil pesos, después se aumentó, pero no llega a cubrir la comida diaria de su bebé”, comenzó la explicación Merlo.

“Recordemos que Elián pasa una vida de lujos, de excesos, una vida de cadenas de oro y a veces no nos parece que su hija tenga lo mismo”, aseguró y explicó que el juez a cargo de la causa ya falló a favor de Tamara “con una cuota más acorde”. El letrado no quiso dar la cantidad exacta de dinero alegando que su cliente no vive en un barrio cerrado, por lo que podría tratarse de un problema de seguridad para Báez.

“Ella es la que la cría, la que le da de comer, la que la manda al colegio y todo lo que hizo lo ha hecho a pulmón y la estaba manteniendo ella a la nena, e imaginas que cualquier persona que trabaja en cualquier lugar pasa una cuota mucho mejor de la que pasaba Elián, era muy baja. Nosotros no entendíamos por qué hacía viajes con amigos, de acá para allá, muestra un nivel de vida y resulta que con su única hija por ahí le pasaba un mínimo que no alcanzaba ni para la comida“, se explayó y contó que la resolución se dio el día jueves por lo que en los próximos días estarán recibiendo la notificación y espera que no haya ningún artilugio de la otra parte.

Sobre la actitud del novio de Wanda dijo: “Siempre le ha costado mucho entender que lo que estamos diciendo es para su hija. Nosotros hemos visto que Tamara en su momento se resignó, agachó la cabeza, recibió ese dinero con tal de no tener ese entorno, esas problemáticas. Ella buscó la tranquilidad, estar en ese lugar, con ese entorno prefirió que no y decir ‘Prefiero la tranquilidad’, hasta que un día le dije ‘no, esto no es así, la nena tiene que estar bien y lo que vos pedís no lo haces por vos lo haces por tu hija“, cerró. Entonces, según la versión del conductor Matías Vázquez, el monto que solicita el letrado estaría rondando los 5 mil dólares.