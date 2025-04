El posteo de L-Gante tras el fallo de la Justicia a favor de Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija

Después de que el abogado de la influencer hablara sobre el monto que el cantante le entregaba a Jamaica, el músico compartió una foto junto a varios autos de lujo.

Hoy 18:11

L-Gante tendrá que hacer frente a la actualización de la cuota alimentaria que le entregaba a su hija, Jamaica, fruto de la relación con Tamara Báez. Este viernes el abogado de la influencer se refirió a la decisión que tomó la Justicia y comentó que el músico debería incrementar el monto de 500 dólares mensuales que entregaba.

“Ella estaba recibiendo una cuota mínima de 300 mil pesos, después se modificó a 500 dólares, pero ya no le alcanza ni para la comida diaria de su bebé. Recordemos que Elián pasa una vida de lujo, de excesos, de cadenas de oro, y a veces no nos parece justo que su hija por ahí no pase lo mismo”, explicó Juan Pablo Merlo al aire de Puro Show (eltrece).

En las últimas horas, y después de que se conociera el fallo judicial, L-Gante usó sus redes sociales para compartir una postal que llamó la atención de todos: se fotografió junto a dos autos de lujo. Más tarde, grabó un video mientras manejaba un Chrysler.