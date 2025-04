Gallardo habló tras la victoria de River y tiró una fuerte frase sobre las críticas recibidas

El Muñeco expresó sus sensaciones en conferencia de prensa luego del 3-0 ante Gimnasia en La Plata.

Hoy 20:21

River Plate superó con autoridad por 3-0 a Gimnasia en La Plata, por la fecha 14 del Torneo Apertura, y se metió en los octavos de final del certamen. La victoria, en condición de visitante, llegó justo antes de una semana exigente para el equipo de Marcelo Gallardo, que visitará a Independiente del Valle por la Copa Libertadores y luego recibirá a Boca en el Superclásico.

“Hoy fuimos contundentes, algo que nos estaba faltando. Viene bien arrancar una semana linda, de competencia”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa tras la victoria en el Bosque.

Gallardo, sin filtro: “La crítica dañina me chupa un huevo”

Más allá del análisis futbolístico, Gallardo fue protagonista por un fuerte exabrupto cuando le preguntaron sobre las críticas hacia su gestión.

“Desde hace muchos años que convivo con eso. He pasado por un montón de lugares. El fútbol me ha dado un montón de cosas y me sigue dando”, comenzó.

Pero su respuesta fue subiendo de tono hasta cerrar con una frase contundente:

“El fútbol me dio muchas alegrías, mucho más amor que la crítica dañina que genera odio. Eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto”, disparó el DT antes de retirarse de la sala.

Borja, descartado para la Copa y en duda para el Superclásico

Además del festejo, la jornada dejó una preocupación: Miguel Borja terminó el partido con una molestia y fue descartado por Gallardo para el duelo del miércoles ante Independiente del Valle.

“Hoy tuvo que salir con una molestia en el aductor, en la inserción del aductor y el pubis. Veremos qué es lo que se diagnostica y el proceso de recuperación. Si fuera una lesión mínima, va a tener una semana para recuperarse”, detalló el técnico.

El panorama de Borja también pone en duda su presencia en el Superclásico del domingo 27, un duelo que puede marcar el rumbo del torneo.