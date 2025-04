Alerta en Salta: reportan comercialización de droga en el transporte público

A cualquier hora la venta y el consumo se hacen normales.

Hoy 08:35

A pesar de los constantes controles policiales y operativos para desarticular centros de distribución, la venta de droga al menudeo en el Valle de Lerma no solo persiste, sino que crece a pasos agigantados.

Vecinos de distintas localidades alertan que el consumo y la comercialización de estupefacientes ya no se ocultan y se han vuelto prácticas naturalizadas, incluso en lugares insospechados.

Lo más alarmante es que los "dealers" actúan con total impunidad, a plena luz del día, en la vía pública y a la vista de todos. “Ya no se esconden”, aseguran los lugareños. Jóvenes, muchos de ellos menores de edad, compran y venden droga sin temor a ser detectados o detenidos.

Uno de los testimonios más impactantes fue aportado por un vecino de Rosario de Lerma, quien relató en un medio local cómo presenció una transacción dentro de un colectivo de la línea SAETA. “Dos jóvenes subieron y se sentaron en el piso. A la altura de Cerrillos, otro sujeto se les acercó y les vendió droga con total naturalidad. A las pocas cuadras, el vendedor se bajó, como si nada”, contó.

Según dijo, en el mismo colectivo viajaban un policía y un guardiacárcel, quienes no reaccionaron ante la situación. “Estaban distraídos con sus celulares y no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta de lo que estaba pasando”, afirmó el testigo.

Este hecho no es aislado. Los vecinos aseguran que las ventas se repiten en barrios periféricos, boliches y hasta en espacios públicos como plazas y paradas de colectivos.

Si bien la Fiscalía de Narcocriminalidad y las brigadas de investigaciones actúan regularmente, la proliferación de casos demuestra que las intervenciones no alcanzan para frenar el fenómeno.

Otro aspecto preocupante es el creciente número de menores involucrados en redes de microtráfico. Al ser inimputables, operan con libertad y sin temor a consecuencias judiciales. Muchos de ellos, según los testimonios, se ven obligados a vender droga para mantener a sus familias, lo que complejiza aún más el problema.

“Ya se sabe quién vende, dónde vende y a qué hora. El ‘dealer del barrio’ ya es parte del paisaje, y lo más grave es que la mayoría prefiere mirar hacia otro lado”, lamentó el vecino que presenció la transacción en el colectivo.

En el Valle de Lerma, la venta de droga ya no se esconde: se normaliza. Y mientras la impunidad crece, también lo hace el riesgo de que una nueva generación quede atrapada en la trama del narcotráfico.