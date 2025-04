Estados Unidos aseguró que hubo “muy buenos avances” en la reunión con Irán sobre su programa nuclear

El diálogo diplomático entre Teherán y Washington se intensifica en medio de una creciente tensión regional. Fuentes oficiales expresaron que, por el momento, las conversaciones fueron “constructivas”.

Estados Unidos volverá a reunirse con Irán durante la próxima semana para retomar las negociaciones sobre el acelerado desarrollo del programa nuclear iraní, luego de que ambas partes calificaran como “constructivas” las conversaciones que mantuvieron el sábado en Roma. “Hubo muy buenos avances”, indicaron fuentes oficiales.

En el encuentro en la capital italiana estuvo el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. El próximo paso será una reunión técnica previa, programada para los próximos días, antes del nuevo encuentro previsto para el 26 de abril en Omán.

Araghchi aseguró a la prensa iraní que las conversaciones avanzan en un “ambiente constructivo”, y expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento más profundo. “Esta vez, logramos alcanzar un mejor entendimiento sobre una especie de principios y objetivos”, afirmó.

Desde Washington, un alto funcionario también indicó que hubo avances tanto en los intercambios directos como en los indirectos.

Las negociaciones ocurrieron en un momento especialmente delicado: la región vive un aumento de tensiones por la guerra entre Israel y el grupo Hamas en Gaza y los recientes bombardeos de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen, aliados de Teherán, que dejaron más de 70 muertos. En este contexto, la posibilidad de una intervención militar estadounidense o israelí sobre instalaciones nucleares iraníes no parece descartada.

“Estoy a favor de impedir, sencillamente, que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó Trump días atrás. “Quiero que Irán sea grande, próspero y magnífico”, agregó, en un tono que combina presión con señales de acercamiento.

En paralelo a las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, llegó esta semana a Teherán para reunirse con altos funcionarios del régimen. “Irán no está lejos de lograr una bomba nuclear. Es como un rompecabezas: tienen las piezas, y algún día podrían unirlas. Aún no están allí, pero hay que reconocer que no falta tanto”, advirtió en una entrevista con Le Monde antes de su arribo.

Grossi, al frente del organismo de la ONU encargado de monitorear los programas nucleares pacíficos, remarcó la importancia de la verificación: “No basta con decir ‘no tenemos armas nucleares’ para que la comunidad internacional lo crea. Hay que poder demostrarlo”.

El diálogo actual tiene lugar siete años después de que Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, abandonara unilateralmente el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre Irán y las principales potencias mundiales. Ese pacto limitaba el enriquecimiento de uranio iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Desde entonces, se sucedieron años de creciente desconfianza, acusaciones cruzadas y amenazas.

De alcanzarse un acuerdo, el OIEA volvería a desempeñar un rol clave en la verificación del cumplimiento de los compromisos por parte de Teherán, como ya ocurrió luego del pacto de 2015. Pero aún restan negociaciones delicadas y profundas, especialmente porque Irán insiste en que el enriquecimiento de uranio “no es negociable”.