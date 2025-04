San Lorenzo y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas en Bajo Flores

El Ciclón y el Malevo empataron sin goles por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Hoy 16:56

Deportivo Riestra y San Lorenzo igualaron 0 a 0 este domingo en el estadio Guillermo Laza, por la 14° fecha del Torneo Apertura. El empate no dejó conformes a ninguno: el Ciclón no logró superar a Rosario Central en la tabla de la Zona B, mientras que el Malevo aún no aseguró su pase a los octavos de final, aunque está cerca de conseguirlo.

El equipo de Miguel Ángel Russo arrancó mejor plantado, presionando alto y recuperando rápido la pelota. La más clara en los primeros minutos la tuvo Malcom Braida, quien tras una buena jugada individual sacó un potente zurdazo que Ignacio Arce desvió al córner.

Con el correr de los minutos, el local empezó a ganar los duelos y emparejó el trámite, aunque sin generar peligro sobre el arco de Orlando Gill. Sobre el final de la primera parte, otra vez Braida exigió a Arce, que volvió a salvar a Riestra con una buena atajada desde media distancia.

El segundo tiempo fue más friccionado que jugado

El complemento fue trabado, con mucha fricción y pocas llegadas claras. En ese contexto, Riestra tuvo su mejor chance tras una pelota parada, cuando Cristian Paz encontró una bola suelta en el área pero su remate pasó muy cerca del palo derecho de Gill.

Minutos más tarde, el Ciclón estuvo cerca de abrir el marcador. Iker Muniain, figura del partido, habilitó a Ezequiel Cerutti, quien envió un centro rasante que fue interceptado por Rodrigo Gallo. El defensor casi convierte en contra, pero el travesaño salvó al equipo de Gustavo Benítez.

Qué le queda a cada uno

Con este empate, Riestra quedó en la quinta posición con 20 puntos y dependerá de sí mismo para clasificar. Un empate en alguno de sus dos próximos partidos —ante Independiente y Godoy Cruz— le dará el pase a octavos de final.

San Lorenzo, por su parte, llegó a 26 unidades, igualando la línea de Rosario Central, a quien recibirá el próximo sábado a las 17:00. Antes, tendrá que visitar a Sarmiento en Junín en un duelo clave para cerrar la fase regular con confianza.