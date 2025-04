La impactante cifra que pagará Atlético Madrid por Cristian "Cuti" Romero

El Colchonero quiere incorporarlo con miras al Mundial de Clubes, aprovechando la ventana de transferencias excepcional de la competición.

Hoy 16:12

Cristian "Cuti" Romero será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases. Mostrando un nivel muy por encima del de su equipo, que actualmente marcha 16° en la Premier League, el central argentino despertó el interés de varios gigantes europeos.

Quien está pujando con más fuerza por sus servicios es el Atlético Madrid de Diego Simeone, cuya prioridad para la próxima temporada es reforzar el centro de la defensa. El Colchonero quiere incorporarlo con miras al Mundial de Clubes, aprovechando la ventana de transferencias excepcional de la competición.

Según el Daily Mail, el Atleti estaría dispuesto a desembolsar hasta 55 millones de euros. Sin embargo, la periodista Sacha Tavolieri de Sky Sports advirtió que los Spurs no lo dejarán salir por menos de 75 millones. De todos modos, el descontento del cordobés en el conjunto londinense podría facilitar su salida.

“El Manchester City compite todos los años, ves cómo el Liverpool refuerza su plantilla, el Chelsea refuerza su plantilla, no le va bien, vuelve a reforzarla, y ahora están viendo resultados. Esas son las cosas que hay que imitar”, lanzó Romero hace algunas semanas sobre el presente del Tottenham.

Y añadió: “Tenés que darte cuenta de que algo está fallando, ojalá se den cuenta. En los últimos años es siempre lo mismo: primero los jugadores, luego cambia el cuerpo técnico, y siempre son los mismos los responsables. Ojalá se den cuenta de quiénes son los verdaderos responsables y podamos seguir adelante porque es un club hermoso que podría competir fácilmente por el título cada año”.

El Cuti llegó al Tottenham en 2021 y, cuando no estuvo lesionado, se consolidó como uno de los mejores centrales del mundo. En total suma 120 partidos, con siete goles y una asistencia. No obstante, todavía no logró levantar trofeos con los Spurs.

Este año tiene una gran chance: su equipo se metió en las semifinales de la Europa League tras eliminar al Eintracht Frankfurt. En la próxima ronda enfrentará al sorpresivo Bodø/Glimt de Noruega. En contraste, en la Premier el presente es preocupante: el equipo ocupa el puesto 16, firmando una de sus peores campañas en décadas.

Por su parte, el Atlético Madrid necesita rejuvenecer la defensa, ya que César Azpilicueta, Axel Witsel y Reinildo Mandava finalizan contrato en junio y probablemente abandonarán el club. En caso de concretarse el pase, Romero se sumaría a una importante legión de argentinos en el plantel: Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa, Juan Musso y Giuliano Simeone.