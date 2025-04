El posteo de Alberto Fernández dedicado a su hijo Francisco: “Sigo luchando para poder hablarte y verte”

El expresidente publicó un mensaje pascual en su cuenta de Instagram. La Justicia no le permite ver al niño que tuvo con Fabiola Yañez. Ambos, madre e hijo, residen en Madrid.

Hoy 16:24

El expresidente de la Nación Alberto Fernández publicó en su cuenta de la red social Instagram un posteo dedicado a su pequeño hijo Francisco, quien vive con su madre, Fabiola Yañez, en Madrid, España.

“Sigo luchando para poder hablarte y verte. Aunque lo intenten, nunca podrán separarnos porque estás en mi alma…Felices Pascuas querido hijito. ¡Te amo!“, escribió el dirigente porteño pasado el mediodía de este domingo pascual junto a una foto en la que se los ve a ambos caminando de la mano, de espaldas, en un edifcio del Vaticano.

En enero pasado el expresidente había reclamado ante la justicia el regreso de su hijo al país al exigir su “reintegro inmediato”. El 11 de abril pasado Francisco cumplió 3 años.

El reclamo fue hecho por considerar Yañez “pone en riesgo” al niño. Sobre ella, afirmó que no necesita custodia oficial, al sostener que “desarrolla su vida sin temor alguno en Madrid”, pero aclaró que quien sí la necesita es el pequeño.

“Vengo a dejar constancia de mi decisión de dejar sin efecto la autorización para que el niño resida en Madrid (autorización que vencerá indefectiblemente en abril próximo y que comunicaré a las autoridades migratorias españolas), y a solicitar que se arbitren las medidas pertinentes para que de inmediato el niño regrese a la Argentina y quede preservado por la custodia que se me ha asignado", presentó a principios de año Alberto Fernández ante la Justicia, a través de su abogada Silvana Carreira.

“El 31 de diciembre último se la vio (a Yañez) festejando el fin de año en un restaurante que ofrecía ´barra libre´ y vinos ´en maridaje´ con los platos. Ello con lo que implica dado el tenor de los mensajes que recibí ante un evidente estado de intoxicación que en principio considero que pudiera ser por exceso de consumo de alcohol“, reclamó el expresidente en el documento judicial.

También agregó que “Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre".

Días atrás, la Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el procesamiento de Fernández en la causa que se le sigue por violencia de género contra la madre de su hijo.

El tribunal ratificó los delitos de lesiones leves y graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas. El expresidente quedó así en condiciones de ser enviado a juicio oral.

Tras un tiempo alejado de la exposición mediática Fernández reapareció en una entrevista radial la semana pasada, en la que se refirió a la interna del Partido Justicialista y advirtió que “el antiperonismo es mayoría en el país”.

En declaraciones a radio Splendid, el expresidente planteó que la ex primera dama restringe sus interacciones con Francisco y dijo que la última vez que pudo hablar con su hijo fue el 11 de abril pasado, para su cumpleaños.

“Yo esperaba viajar [para esa fecha, a España]. Cuando fui a viajar, me mandaron un pliego de condiciones absurdo: que no puedo discutir la tenencia. Yo soy un padre responsable, no tengo ningún interés en que Francisco deje de ver a su mamá, pero me preocupa mucho que su mamá, en el estado en el que está, que hay posteos españoles que hablan de que la ven a la noche en el estado en el que está, se encuentre en manos de ella tan lejos. Le pasa algo y el nene está a 12 mil kilómetros, no tiene ningún familiar allá, hay un tema de protección del niño que a mí me preocupa. No soy un padre irresponsable, generalmente los padres queremos a nuestros hijos tanto como las madres”, dijo.