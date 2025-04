Eugenia fue la menos votada y sigue dando batalla en Gran Hermano

La santiagueña se enfrentó a varios jugadores y, a pesar de las tensiones, continúa en el reality gracias al respaldo del público.

20/04/2025

Después de una semana marcada por conflictos dentro de la casa, Eugenia logró quedarse en Gran Hermano al ser la menos votada por el público. La participante de Santiago del Estero vivió días intensos, con varios cruces que generaron un clima tenso en la convivencia.

“Estoy mal porque ayer en la cena de nominados me agarré con todos. Además, las Pascuas me ponen un poco sensible. Es difícil porque cuando tienes a varios en contra no es fácil. No me van a sacar tan fácil”, expresó Eugenia visiblemente movilizada.

La jugadora también apuntó contra algunos compañeros: “Pretenden que me vaya por la puerta giratoria. Dicen cosas por atrás, muy feas”, dijo. Y agregó: “Anda diciendo muchas cosas feas aquí".

Con una actitud más firme, Eugenia parece haber encontrado su lugar en el juego y no está dispuesta a dejarse pisar.