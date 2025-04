El padre Pepe habló de Francisco: “Tenía un cariño especial por Santiago del Estero”

El sacerdote Pepe Di Paola dialogó con Radio Panorama y destacó la figura de Jorge Bergoglio. “Es un padre espiritual de una profundidad muy grande y de una mirada en donde nadie quedaba afuera”, recalcó.

Hoy 08:14

La repentina muerte del papa Francisco caló hondo en el mundo entero. La noticia, revelada en horas de la madrugada de este lunes 21 de abril, justo un día después de que la Iglesia celebrara la Pascua de Resurrección, provocó conmoción mundial y líderes y representantes de todo el mundo despiden al Sumo Pontífice que acarreaba serios problemas de salud.

Francisco, conocido por haber estado siempre al lado de la gente y caminar junto a los más necesitados, asumió como líder de la Iglesia católica en el año 2013 y nunca más regresó a la Argentina.

Uno de los sacerdotes más cercanos a Jorge Bergoglio fue el padre Pepe Di Paola, quien este lunes habló con Radio Panorama de Santiago del Estero y elogió la figura del fallecido Sumo Sacerdote. “Ha dejado un legado muy importante. Todavía tengo los recuerdos de estar en Buenos Aires y la villa donde me puso de párroco”, recordó con nostalgia el padre Pepe, actualmente al frente de una iglesia de la ciudad de La Banda.

El cura villero, como se lo conoce en la calle a Pepe Di Paola, destacó en todo momento el cariño y afecto que el Papa Francisco siempre tuvo por Santiago del Estero. “Tenía planificado venir a Santiago del Estero. Me acuerdo que dijo 'me gustaría visitar aquellos lugares donde no fue ningún papa, donde no fue Juan Pablo II`. Tenía un cariño especial por esta provincia, y si se hubiese concretado un viaje seguramente el lugar era éste. Nadie me lo dijo, me lo contó a mí y eso muestra el cariño que él tenia y el reconocimiento al pueblo y la Iglesia santiagueña en cuanto origen de la evangelización”, precisó.

Para el padre Pepe, Francisco era consciente de que su anhelada visita a la Argentina y Santiago del Estero era difícil de concretar. “Haber hecho la canonización de Mama Antula y la Sede Primada fueron sus legados para Santiago del Estero”, remarcó.

“Francisco es un padre espiritual de una profundidad muy grande y de una mirada en donde nadie quedaba afuera”, sentenció.