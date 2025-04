Se suspendieron los partidos del fútbol argentino por el fallecimiento del Papa Francisco

Debido a la muerte de Jorge Mario Bergoglio, se postergarán los encuentros pautados para este lunes 21 de abril.

Hoy 10:48

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión total de los partidos programados para este lunes 21 de abril, en respeto al fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido en horas de la mañana en el Vaticano. La medida afecta a todas las categorías del fútbol nacional y se acompañará de un minuto de silencio antes de cada encuentro reprogramado.

La jornada suspendida

Para este lunes estaban previstos nueve partidos oficiales: tres correspondientes al Torneo Apertura de la Liga Profesional, dos de la Primera Nacional, uno de la Primera B Metropolitana y tres de la Primera C. La única excepción será el duelo entre Argentinos Juniors y Barracas Central, que fue adelantado para el martes, pero mantendrá el horario original.

Cronograma reprogramado para el martes 22 de abril

15.30 – Sacachispas vs. Acassuso (Primera B Metropolitana)

15.30 – Centro Español vs. Luján (Primera C)

15.30 – Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas (Primera C)

15.30 – Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo (Primera C)

17.10 – Defensores de Belgrano vs. Temperley (Primera Nacional)

19.00 – Tigre vs. Belgrano (Liga Profesional)

19.00 – Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Liga Profesional)

21.10 – Ferro vs. Atlanta (Primera Nacional)

21.15 – Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Liga Profesional)

En todos los estadios se rendirá homenaje a Jorge Mario Bergoglio con un respetuoso minuto de silencio.

Otro partido pendiente

Además de la suspensión general de hoy, el encuentro entre Atlético Tucumán e Independiente, previsto para el fin de semana por el Torneo Apertura, también fue postergado. El motivo fue una fuerte tormenta que azotó la zona del Estadio Monumental José Fierro en el momento en que debía disputarse el partido.

La reprogramación de ese cotejo aún no tiene fecha confirmada, ya que ambos equipos enfrentan una agenda apretada. Independiente propuso jugarlo el miércoles 30 de abril, ya que esa semana no tiene compromisos internacionales. Sin embargo, Atlético Tucumán deberá visitar a Godoy Cruz en Mendoza el lunes 28, por lo que los tiempos no le serían suficientes para recuperarse y volver a competir.

Cabe destacar que el fin de semana del 10 y 11 de mayo comienzan los octavos de final de la Liga Profesional, lo que podría dejar poco margen para encontrar una nueva fecha disponible.

Con esta decisión, el fútbol argentino rinde homenaje a una figura que marcó la historia del país y del mundo, y que supo vincularse con el deporte más popular desde un lugar de profunda pasión y fe.