Arranca el rodaje de la nueva “Ready or Not” con Samara Weaving como protagonista

La actriz vuelve a encarnar a Grace en “Ready or Not: Here I Come”, película que ya comenzó su rodaje en Toronto con gran parte del equipo original.

Hoy 08:03

Searchlight Pictures anunció el inicio del rodaje de Ready or Not: Here I Come, la continuación de la película Ready or Not. La filmación comenzó en Toronto bajo la dirección de Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, con guion de Guy Busick y R. Christopher Murphy. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Samara Weaving retoma su papel protagónico, liderando un elenco que también incluye a Kathryn Newton y Kevin Durand, con quienes los directores ya trabajaron en su película anterior, Abigail. A ellos se suman Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell y David Cronenberg. Busick, Murphy y la propia Weaving participan también como productores ejecutivos, junto a Chad Villella, Tara Farney, Greg Denny y Paul Neinstein. La producción corre por cuenta de Tripp Vinson, James Vanderbilt, Bradley J. Fischer y William Sherak. El colectivo conocido como Radio Silence, integrado por Gillett, Bettinelli-Olpin y Villella, fue responsable de las dos entregas más recientes de Scream. Entre sus próximos proyectos figura una nueva versión de Escape from New York, el clásico dirigido por John Carpenter en 1981. Samara Weaving

TEMAS Samara Weaving