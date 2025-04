Así lo adelantó el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este martes.

Hoy 08:39

El licenciado Osvaldo Granados se refirió este martes en su columna de análisis económico en Radio Panorama a la situación del tipo de cambio y sus efectos sobre el consumo, la producción y las exportaciones.

“El derrumbe del dólar es lo más importante. El oficial subió apenas un 2% y a los exportadores les están dando menos de lo que recibían con el blend. No calcularon, por ejemplo, que no hay pesos en la calle”, expresó.

Granados también advirtió sobre la escasa motivación del sector agroexportador para liquidar divisas bajo las condiciones actuales: "El campo no va a liquidar todo con este dólar. Sólo lo necesario para pagar deudas. Es evidente que hoy no le conviene. El dólar abrió ayer demasiado bajo y después se acomodó un poco. Cerrar operaciones era bastante fácil y tenía que ver con la repercusión que iba a tener en los precios".

El economista citó el caso de una empresa para ejemplificar el impacto inmediato del nuevo esquema cambiario. "La empresa MAPSA, el lunes anterior, cuando arrancó la flotación del dólar, mandó una lista con un 20% de aumento. A la noche le avisaron cómo venía la mano y bajó al 10%. El miércoles anuló los aumentos."

"Los supermercados ya avisaron que no aceptan ningún aumento de precios salvo que haya explicaciones. Porque el dólar no mueve el amperímetro. Si es vitalmente necesario, no más del 3%. El consumo no despega, por ende no se puede recibir una lista con aumentos", apuntó.

Por último, hizo mención a un nuevo hito energético vinculado a las exportaciones de gas: "Ayer se exportó gas a Brasil. El gasoducto que antes traía gas desde Bolivia ahora sale de Vaca Muerta hacia San Pablo. Se espera que no sea la última de este tipo de operaciones".