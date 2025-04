Escándalo en San Lorenzo por un video del presidente recibiendo dinero a cambio de un presunto fichaje en inferiores

El titular del Ciclón, Marcelo Moretti, recibiría 25 mil dólares para fichar a un futbolista en las Inferiores, en mayo de 2024.

Hoy 12:43

Un grave escándalo sacude a San Lorenzo luego de la difusión de una cámara oculta que compromete al presidente del club, Marcelo Moretti, acusado de recibir 25 mil dólares en coimas para fichar a un futbolista en las divisiones inferiores. La denuncia fue revelada este lunes por el programa Telenueve Denuncia, conducido por Tomás Méndez, y generó conmoción en el mundo del fútbol argentino.

La investigación incluye audios y videos que muestran a Moretti dialogando con la madre del jugador, quien le entrega dinero en efectivo supuestamente a cambio del ingreso del chico a las inferiores del Ciclón. En una de las grabaciones, la mujer le ofrece 10 mil dólares como anticipo, pero el dirigente exige los 25 mil completos: “Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo”, le responde ella.

La entrega se concretó en una reunión en la sede del club, donde estuvieron presentes Moretti, la madre del juvenil y Francisco Sánchez Gamino, exfuncionario de la Jefatura de Gabinete, quien fue desvinculado del Gobierno tras la difusión del material.

Durante la reunión, la mujer le entrega un fajo de billetes que presuntamente contenía 20 mil dólares. Aunque ella insiste en que los cuente, Moretti los guarda directamente en el bolsillo de su saco. En una segunda reunión, también grabada por Canal 9, el presidente de San Lorenzo habría recibido los 5 mil dólares restantes para completar la suma.

En otro audio, Moretti admite haber evaluado al jugador junto a Marcelo Romano, coordinador de inferiores, y Néstor Ortigoza, exdirector del fútbol azulgrana desplazado tiempo atrás por un caso de violencia de género. Según se escucha, incluso reconoció que el chico no era la mejor opción en su puesto: “Si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él”.

Hasta el momento, San Lorenzo no emitió un comunicado oficial y Moretti tampoco hizo declaraciones públicas. Según fuentes cercanas al club, reina el hermetismo institucional, y la Justicia ordinaria todavía no recibió presentaciones formales, aunque no se descarta que eso ocurra en las próximas horas.

Paradójicamente, antes de que estalle el escándalo, Moretti participó de una misa en la Ciudad Deportiva por el fallecimiento del Papa Francisco, socio e hincha de San Lorenzo. Allí prometió una camiseta homenaje y anunció que el futuro estadio del club llevará el nombre de Jorge Bergoglio.

Mientras tanto, el club descartó participar en la Copa Argentina antes del inicio de los octavos del Torneo Apertura, aunque ahora toda la atención está centrada en la grave denuncia que involucra a su presidente.