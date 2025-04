Por dos bajas, serán 133 los cardenales que elegirán al próximo papa

No podrán asistir el arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, y el bosnio, Vinko Puljić. De esta manera, la mayoría para nombrar al nuevo Pontífice, tras la muerte de Francisco, quedará en 89 votos.

Hoy 14:10

Por el momento, asistirán al cónclave para elegir a un nuevo Papa un total de 133 cardenales, por lo que la mayoría para nombrar al nuevo Pontífice quedará en 89 votos.

El cardenal Antonio Cañizares, de 79 años, arzobispo emérito de Valencia, con opción a voto, no asistirá por “motivos de salud”, según confirmaron fuentes del obispado valenciano a El País.

Esta baja se suma a la del bosnio Vinko Puljić, de 79 años, quien tampoco estará presente debido a su delicado estado de salud. "Mi salud no me permite asistir a un tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no creo que pueda resistir físicamente. No iré a Roma, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente. He aprendido a escuchar”, explicó a Radio- Televisión Herceg-Bosna.