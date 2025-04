Estafaron a Karina Jelinek y llevará el caso a la Justicia

La modelo contó que cedió los datos de su perfil a un supuesto experto en gestión de redes.

Hoy 16:15

Karina Jelinek se dirigió a su cuenta en Instagram para advertir a sus seguidores que su cuenta de X (ex Twitter) fue hackeada como parte de una estafa de la que fue víctima.

La rubia contó que cedió los datos de su perfil a un supuesto experto en gestión de redes y confió en esta persona porque, de acuerdo a su relato, había manejado las cuentas de otros famosos: “La alquilé por un tiempo confiadamente por medio de un conocido, como hacen muchos famosos, y, de repente, desapareció”.

Además, Karina aseguró que desde que contrató este servicio no hubo forma de volver a acceder a su perfil. “Hace más de un mes que no la puedo recuperar y eso que mandé mails para contar lo que me pasó. Voy a tener que denunciar con mis abogados. Tengo pruebas”, aseguró.

Efectivamente, en la plataforma, su cuenta @karijelinek quedó vacía de toda actividad, sin fotos de perfil, portada o posteos, excepto una publicidad de una empresa desconocida que gestiona criptomonedas.