El desconsolado llanto de Juan Pablo en Gran Hermano al reencontrarse con sus perros después de seis meses

El correntino no veía a sus mascotas desde diciembre, cuando ingresó al reality show. Su sorpresa al ver a sus dos bulldog franceses y la emocionante reacción que tuvo quedó grabada en uno de los momentos más conmovedores del año.

Hoy 16:50

La noche del lunes 21 de abril, en Gran Hermano (Telefe), fue una de las más emotivas desde el inicio del programa. Juan Pablo “Devi” De Vigili, participante del reality, se reencontró con sus amadas mascotas, Jaime y Bartolo, tras casi seis meses de aislamiento. El abrazo con sus perros no solo conmovió a sus compañeros, sino también a miles de televidentes que presenciaron el emotivo momento.

Desde su ingreso al programa en diciembre de 2024, Devi había compartido su preocupación constante por el bienestar de sus mascotas. Por eso, cuando los vio ingresar al SUM junto a su hermana Diva, no pudo contener el llanto: “¡No lo puedo creer!”, exclamó, visiblemente emocionado.

El participante se lanzó al piso para estar más cerca de los bulldogs franceses, que rápidamente lo reconocieron, se le abalanzaron encima y comenzaron a lamerle la cara en un gesto de afecto. “Es como si una parte de mí hubiera vuelto”, expresó Devi, mientras los abrazaba entre lágrimas.

La producción del programa permitió en esta instancia el ingreso de familiares y amigos para acompañar a los jugadores en la recta final. Pero la visita de los perros de Devi se robó el protagonismo. Aún después de la presentación, Jaime y Bartolo lo siguieron por la casa, demostrando el profundo vínculo afectivo que los une.

No se trata solo de una relación dueño-mascota. Jaime y Bartolo fueron el sostén emocional de Juan Pablo durante uno de los momentos más oscuros de su vida. En una de sus confesiones dentro del reality, reveló que fue víctima de una estafa millonaria perpetrada por supuestos inversores de Chaco, quienes le arrebataron 200 mil dólares, dejándolo al borde del colapso emocional. “Medio año perdí esperando que me devolvieran mi dinero. Es un daño económico y emocional que afecta no solo los proyectos personales, sino también las relaciones y la salud mental”, recordó en cámara.

En ese duro contexto, sus perros fueron clave para no perder la esperanza. “Ellos estaban ahí, sienten todo”, dijo, reconociendo que el amor incondicional de sus mascotas lo ayudó a salir adelante.

Su hermana Diva, que ahora también forma parte del programa, fue testigo de esa transformación. “Me encanta verlo ser él nuevamente. Él ya ganó”, comentó con emoción, celebrando la recuperación anímica de su hermano.

Aunque aún no se sabe por cuánto tiempo permanecerán los familiares y las mascotas dentro del reality, el conductor Santiago del Moro anunció que habrá un premio especial para el familiar o amigo que llegue más lejos en el juego, lo que agrega una nueva dinámica a esta etapa final del programa.

Más allá del juego, la historia de Juan Pablo De Vigili en Gran Hermano es la de un hombre que, frente a millones de espectadores, enfrenta sus heridas, se reencuentra con el amor y la esperanza, y demuestra que el cariño verdadero —incluso el de un perro— puede salvar vidas.