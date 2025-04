Yanina Latorre se cansó y fulminó a Marina Calabró: “No soy traidora ni zorra como vos”

La panelista estalló en redes sociales tras acusar a su colega de haber puesto condiciones para un reemplazo televisivo. “Me quieren censurar”, aseguró entre risas.

Hoy 20:44

Yanina Latorre le dedicó tremendos mensajes a Marina Calabró a través de sus redes sociales. Todo empezó después de que Calabró hiciera un reemplazo en la conducción de un programa y Yanina la acusara de haber puesto condiciones para lograrlo.

Después de hacer una catarata de historias de Instagram comentando los pedidos que había hecho su colega, la angelita comentó que recibió varias llamadas para que dejara de criticarla. “Me quieren censurar”, comentó la blonda entre risas.

Acto seguido, Latorre juzgó el accionar de su compañera: “Yo no soy como vos, no llamo, no lloro y me la banco sola. Esa es la diferencia entre vos y yo. Y sabés que no soy traidora ni zorra como vos”.

Para cerrar su descargo, sumó: “Tampoco ando con casados. Y mejor me retiro por un rato. Dejá de llamar a todo el mundo que yo me la banco sola”.