Moretti rompió el silencio tras el escándalo: "Nunca recibí una coima, me quieren hacer una cama"

El presidente de San Lorenzo manifestó que no piensa renunciar luego de la presunta "donación" de 25 mil dólares que recibió y se viralizó por el informe periodístico de Canal 9.

Hoy 20:50

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, habló públicamente por primera vez tras la escandalosa cámara oculta que lo involucra en el supuesto cobro de una coima de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil. En diálogo con el programa Presión Alta de TyC Sports, el mandatario negó de plano la acusación y aseguró que se trata de una operación política.

"Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando", expresó. Además, anticipó que realizará una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel. "Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo ningún vínculo con este caso. La plata que se vio en el video, apenas se fueron, la ingresé a Tesorería", afirmó.

En el video filtrado, que data de marzo de 2024, se ve a Moretti recibiendo el dinero de parte de María José Scottini, quien según él es dueña de medios en La Plata. El dirigente explicó que fue presentada para discutir un convenio digital con el club y que lo que entregó fue una donación, no un soborno. "No es una coima, porque la plata entró al club", insistió.

El juvenil en cuestión es Simón Coronel, hijo de Scottini, categoría 2007. Según Moretti, "nunca firmó planilla en AFA" durante la campaña de la Séptima División. En ese equipo brilló Uriel Ojeda, actual promesa azulgrana promovida por Miguel Ángel Russo al primer equipo. La categoría fue dirigida por Hernán San Martín, protagonista en 2023 de una fuerte interna con Néstor Ortigoza y Marcelo Romano, en medio de las tensiones dentro de las inferiores del club.

En un tono más político, Moretti apuntó directamente contra Matías Lammens y Marcelo Tinelli, expresidentes del club. "Ellos están detrás de todo esto. Quieren sacarme de San Lorenzo. Justo aparece el video en el mejor momento de mi gestión. Esto es político", denunció.

El presidente también fue contundente al rechazar cualquier posibilidad de dar un paso al costado: "Jamás voy a renunciar. Con todo lo que trabajé y el dinero que pusimos con Navarro (vicepresidente), sería imposible", afirmó.

Por último, se refirió a los balances del club y las diferencias en los montos imputados: "No recuerdo los montos exactos. Puede haber un error, pero están todos los papeles", concluyó.

Mientras tanto, la crisis institucional en San Lorenzo se profundiza, con un escándalo que promete seguir sumando capítulos.