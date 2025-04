Cómo evoluciona la experiencia de consumo en Santiago del Estero: claves de la oferta y la demanda

Este martes, en un nuevo ciclo de Libertad de Opinión fueron entrevistados el comerciante José Llugdar, Luján Gerez, del Institución de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, Héctor Ciapino, de Supermercadistas y Jorge López Saad del sector de distribución aviar.

22/04/2025

La experiencia de consumo en Santiago del Estero se encuentra en un momento clave de transformación, impulsada por la volatilidad de precios y los cambios en el comportamiento de los consumidores. Este martes, el ciclo Libertad de Opinión reunió a referentes de distintos sectores para analizar cómo impactan estas variaciones en la vida cotidiana de los santiagueños, y qué estrategias adoptan tanto los comercios como los consumidores frente a una economía en constante tensión.

En el programa fueron entrevistados José Llugdar, comerciante local; Luján Gerez, representante del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi); Héctor Ciapino, de la Cámara de Supermercadistas; y Jorge López Saad, del sector de distribución aviar. Entre todos delinearon un panorama que combina la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de productos básicos y los desafíos que enfrenta la oferta comercial para sostener el consumo interno en el contexto actual. A continuación los conceptos más destacados de cada uno de los entrevistados en Libertad de Opinión:

Luján Gerez, instituto de investigación social, Económica y Política Ciudadana :

"Mes a mes observamos que hay una caída en el consumo no hemos podidos superar. Hay menos demanda pero los precios no bajan. Observamos que algunos productos se mantuvieron, por ejemplo el precio del pan, pero no hay un descenso marcado. También, esto se repite en algunos cortes de carne. Pasaron las fiestas, aumentaron los precios, pero en cuanto a la variación de precios, no fue algo significativo. Estamos trabajando en cuarenta barrios, sobre una muestra de 160 comercios; para el relevamiento de abril pensamos expandirnos a más, tanto en Capital como en Banda".

José Llugdar, comerciante, pyme:

"Se complica trabajar así en este contexto. Inciden los números en todos los aspectos; en el rubro de las carnicerías de barrios, de dos o tres media res, ya casi no hay comercios; no les queda otra que pagar el gasto que tiene el negocio con las tres media res que venden y eso ya no le es útil, porque es una cosa u otra. Las carnicerías hoy no venden sólo carne, también están pensando qué rubro más agregar para sumar ventas y alternativas.

Héctor Ciapino, supermercadista:

"Venimos complicados, llevamos 16 meses de caída de ventas. Es mucho y muy duro, y se complica aún más en escenarios como el que hemos tenido el fin de semana; es decir, esos viernes negro, donde fue un día de mucha incertidumbre. Empresas que suspendieron los precios porque decían que el lunes aumentaban. Pero tenemos una cuestión fundamental: no hay ventas. El lunes a las 7.30 ya llegaban listas de precios, porque supuestamente el dólar llegaba a $1400, ese factor dólar don de los argentinos estamos dependientes hace muchos años. Luego al mediodía enviaban informes donde los precios se retrotraían al viernes. En síntesis, es una especulación a pleno, como estamos acostumbrados los argentinos".

Jorge López Saad, distribución avícola:

"Venimos bien en nuestro rubro, pero este año, están parejo los precios. Como decían, es oferta y demanda. Los precios se mantienen. En el mes de marzo, el precio del pollo se incrementó 5%. El maple, de huevo, más o menos, está en $6.500 a $7.500; puede que esta semana haya una baja en el precio del pollo, esperemos que los cortes también bajen.

