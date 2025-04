Existe una brecha significativa entre los compromisos de sostenibilidad corporativa y su impacto real.

Hoy 07:24

Por Ariela Lijavetzky

Para La Nación

Así lo expresa el informe “Acelerando la transición justa” (Accelerating a Just Transition, en inglés) de GlobeScan y Ashoka, que revela una verdad incómoda y que, a la vez, no parece ser una novedad: los empleados no son tenidos en cuenta para impulsar la transición justa hacia una economía sostenible.

Dicha información surge de las respuestas de 8600 empleados de grandes empresas distribuidas en 31 países del mundo, incluida la Argentina. A pesar de que el 74% de los empleados percibe esta desconexión, el estudio también destaca una oportunidad crucial: el 88 % de los empleados/as afirma que se siente más motivado/a y comprometido/a cuando su empresa demuestra compromiso social y ambiental. Si las palabras no van acompañadas de acciones, las empresas pueden perder compromiso, retención y atractivo para el talento.

Sin embargo, muchas organizaciones aún no comprenden que sus propios trabajadores pueden ser los motores del cambio. Para ello, las empresas deben crear entornos que fomenten la autonomía, la colaboración y la transparencia. Al integrar la sostenibilidad en su núcleo del negocio y empoderar a sus empleados como agentes de cambio, las empresas pueden generar un impacto significativo tanto en la sociedad como en su propio entorno corporativo.

Por otra parte, el estudio también sostiene que el 82% de los empleados confía en que puede contribuir ideas y generar soluciones con impacto a través de su trabajo.

Un buen ejemplo de esto es la iniciativa “Making More Health”, que busca identificar soluciones innovadoras para mejorar la salud de personas, animales y comunidades en todo el mundo. Fue desarrollada a nivel global por el laboratorio Boehringer Ingelheim y Ashoka en el año 2010, y en estos 15 años creó una red de más de 130 emprendedores sociales y promovió un enfoque que integra la innovación con impacto en el ámbito de la salud, con la participación de los equipos de la compañía en todos sus niveles y a nivel global.

La importancia de generar impacto real

La integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial no solo responde a una demanda creciente de consumidores y empleados, sino que también fortalece la resiliencia corporativa frente a inestabilidades políticas y económicas. El informe de GlobeScan y Ashoka subraya que los empleados se sienten más comprometidos y leales cuando su empresa demuestra responsabilidad social. Además, al empoderar a las y los empleados como agentes de cambio, las empresas pueden fomentar un sentido de pertenencia y lealtad, traduciéndose en una mayor productividad y adaptación a los desafíos actuales.

Para alcanzar las transformaciones que nuestras sociedades necesitan, es esencial el trabajo mancomunado de todos los sectores. En esta línea, las empresas tienen una gran oportunidad para cambiar sistemas: fomentar una cultura “changemaker” hacia dentro de sus equipos, promover la empatía llevada a la acción, favorecer el desarrollo de intra-emprendedores, conectar a sus trabajadores con el entorno local más allá del negocio.

Se trata de reconocerse y construirse como agentes de cambio todos los días, generar los espacios para que las personas puedan inspirarse, reflexionar, aprender, desarrollar ideas. Trabajar de la mano de emprendedores sociales permite lograr este entorno laboral transformador que ayude a garantizar una transición justa, habilitando a que más personas participen en el cambio social necesario y urgente en nuestros tiempos.