Zendaya y Lady Gaga podrían compartir pantalla en una nueva versión de un clásico musical

El emblemático musical de Broadway "Ellos y ellas" volvería al cine con dirección de Rob Marshall y un elenco encabezado por dos de las artistas más influyentes de la actualidad.

Hoy 07:58

Zendaya se encuentra en conversaciones para protagonizar una nueva adaptación cinematográfica del reconocido musical Ellos y ellas (Guys and Dolls), originalmente estrenado en Broadway en 1950. Según informó el periodista Daniel Richtman, Lady Gaga también habría recibido una propuesta para sumarse al elenco, aunque por ahora ninguna de las dos ha sido confirmada oficialmente.

La historia, basada en relatos del escritor Damon Runyon, sigue a Nathan Detroit, un organizador de apuestas clandestinas en la Nueva York de los años 40, quien desafía a uno de los jugadores a conquistar a una joven estricta del Ejército de Salvación, a cambio de mil dólares.

Zendaya

Durante años, el proyecto enfrentó obstáculos legales debido a la negativa de Jo Loesser, viuda del compositor Frank Loesser, a ceder los derechos. Recién hace poco más de una década se alcanzó un acuerdo con 20th Century Fox, pero la fusión con Disney truncó su desarrollo. Finalmente, TriStar (Sony Pictures) logró hacerse con los derechos en 2019, superando a varios estudios competidores.

La dirección estará a cargo de Rob Marshall, conocido por su experiencia en musicales como Chicago, Nine, Into the Woods y La sirenita. El guion estará en manos de Glenn Ficarra y John Requa, responsables de películas como Focus y Loco y estúpido amor.

Lady Gaga

Cabe recordar que la primera versión cinematográfica de Ellos y ellas se estrenó en 1955, bajo la dirección de Joseph L. Mankiewicz, con un elenco encabezado por Marlon Brando, Frank Sinatra y Jean Simmons. La posible participación de Zendaya y Lady Gaga en esta nueva adaptación promete renovar el interés por un clásico del teatro musical estadounidense.