Zoe Kravitz dirigirá How to Save a Marriage, su segundo proyecto como directora

La actriz y cineasta avanza en su carrera como directora con una nueva película en desarrollo junto a Sony Pictures, que ya genera grandes expectativas.

Hoy 08:01

Zoe Kravitz está en negociaciones finales con Sony Pictures para dirigir How to Save a Marriage, su segundo largometraje como directora, según informó el medio especializado Deadline. El guion fue escrito por Ross Evans y, aunque aún no se conocen detalles específicos sobre la trama, se anticipa que tendrá un tono provocador similar al de Blink Twice (Parpadea dos veces), el debut de Kravitz como directora, coguionista y productora.

En un principio, Robert Pattinson —quien compartió pantalla con Kravitz en The Batman— iba a protagonizar la película, pero actualmente su participación está confirmada únicamente como productor.

El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero Sony ha demostrado gran entusiasmo, adquiriendo los derechos de la película el año pasado. La confianza del estudio en la visión creativa de Kravitz marca un paso firme en su consolidación como cineasta.

Además de su faceta como directora, Kravitz seguirá activa frente a cámara. Este año protagonizará Caught Stealing, un thriller policial dirigido por Darren Aronofsky, cuyo estreno está previsto para el verano boreal.

